A The Couple, il bacio tra Antonino Spinalbese e Brigitta Boccoli: “La sua bellezza mi incanta”

Nel corso della puntata del 28 aprile del reality show The Couple, trasmesso su Canale 5, Antonino Spinalbese ha attirato l’attenzione per un bacio scambiato con Brigitta Boccoli durante un gioco. L’hairstylist ha espresso la sua ammirazione per la showgirl, definendola una “donna con la D maiuscola” e aggiungendo: “Quando vedi questo tipo di bellezza rimani incantato”. Ha inoltre scherzato sul fatto che avrebbe dovuto intraprendere la carriera di circense, in riferimento al marito di Boccoli, Stefano Orfei, appartenente a una nota famiglia di circensi.​





Brigitta Boccoli, lusingata dai complimenti, ha commentato: “Non me lo aspettavo, non pensavo che anche alla mia veneranda età potessi colpire così. Antonino è proprio un bono. Grazie per tutti questi complimenti”.​

Tuttavia, il comportamento di Spinalbese all’interno della casa ha sollevato sospetti tra gli altri concorrenti. Pierangelo Greco ha dichiarato: “Ti stai già lavorando bene le tue persone, perché fai finta di essere buono quando non lo sei”, mentre Laura Maddaloni ha aggiunto: “È un furbo fine”.​

Durante la stessa puntata, Spinalbese ha risposto alle accuse, affermando: “In generale cerco sempre di non fare brutte figurate. Mi prendo le mie responsabilità, più di questo non so cosa dire. Io non giudico, fate quello che volete”.​

Le tensioni sono aumentate quando Spinalbese e il suo compagno di squadra Andrea hanno vinto una prova e assegnato una penalità alla coppia formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, già in nomination. Questa decisione ha alimentato ulteriori sospetti sulla strategia di gioco dell’hairstylist.​

In un confronto successivo, Spinalbese ha accusato Greco di avere pregiudizi nei suoi confronti, affermando: “Tu dalla mattina alla sera mi inquadri, mi studi, ma cosa vuoi? Tu lanci frecciatine. Guarda che tu hai un pregiudizio e lo vedo benissimo”. Greco ha replicato: “Io passo le giornate a guardarti? Ma anche meno! Ma chi ti considera?”, sottolineando le discrepanze tra le parole e le azioni del coinquilino.​

Anche Laura Maddaloni ha espresso dubbi sulla sincerità di Spinalbese, temendo che il suo comportamento possa essere parte di una strategia per eliminare determinate coppie dalla competizione.​

Nonostante le critiche, Spinalbese continua a essere uno dei protagonisti più discussi di The Couple, sia per il suo legame con Brigitta Boccoli che per le dinamiche strategiche che sembrano emergere nel corso del programma.