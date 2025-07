A Torino, si cerca da giorni la 14enne Asia Giannetti, scomparsa senza cellulare e documenti. La madre lancia un appello sui social per ritrovarla.

Sono trascorsi sei giorni dalla scomparsa di Asia Giannetti, una ragazza di 14 anni originaria di Torino, ospite di una comunità per minori. La giovane si è allontanata venerdì 18 luglio senza portare con sé né il telefono cellulare né i documenti, generando grande preoccupazione tra i familiari e le autorità. La madre, disperata, ha chiesto aiuto attraverso i social network, condividendo una foto della figlia e fornendo dettagli utili per il riconoscimento.





Secondo le informazioni divulgate dalla madre, Asia è alta circa 1 metro e 65 centimetri, ha i capelli tinti di rosso e indossa occhiali. Al momento della scomparsa, la ragazza portava un cappellino. La madre ha invitato chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 o il suo numero personale: 350.095927. “La speranza è che qualcuno l’abbia vista”, ha scritto sui social.

Le autorità stanno lavorando su diverse ipotesi investigative. Non si esclude che la ragazza possa essersi allontanata volontariamente o che abbia organizzato un incontro con qualcuno. Al momento, le ricerche si concentrano principalmente nella zona del Torinese, con particolare attenzione alla comunità per minori situata in strada Mongreno, dove Asia viveva prima di sparire.

La madre ha inoltre sottolineato alcune difficoltà nelle ricerche al di fuori del Piemonte: “Per le ricerche in Piemonte le forze dell’ordine hanno dati e foto. Nel resto d’Italia hanno solo i dati”. Questo potrebbe complicare la diffusione delle informazioni necessarie per il ritrovamento della giovane.

La preoccupazione per la sorte della ragazza è alta, e la famiglia spera che possa essere trovata al più presto sana e salva. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere segnalazioni e a verificare ogni possibile pista.

Nel frattempo, il caso di Asia Giannetti non è l’unico a destare attenzione negli ultimi giorni. Da lunedì 21 luglio, a Torino, si cerca anche la 17enne Aurora Ruta, scomparsa in circostanze simili. La giovane è stata vista l’ultima volta alla stazione della città e da allora non si hanno più sue notizie. Anche in questo caso, si ipotizza un allontanamento volontario, ma le ricerche proseguono senza sosta.

Secondo quanto riportato dalla famiglia di Aurora, la ragazza avrebbe lasciato a casa il cellulare, il portafoglio e la sua sigaretta elettronica, che solitamente portava sempre con sé. La data della scomparsa, il 21 luglio, sembra avere un significato particolare: quattro anni fa, il 20 luglio, è venuta a mancare la madre di Aurora, un evento che potrebbe aver influenzato la decisione della giovane di allontanarsi.

La famiglia di Aurora Ruta spera che la ragazza venga ritrovata presto e che possa tornare a casa in sicurezza. Anche in questo caso, le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente per raccogliere informazioni e segnalazioni utili.

Questi episodi di scomparsa mettono in luce la fragilità di molti giovani che vivono situazioni difficili e la necessità di interventi tempestivi da parte delle autorità competenti. La speranza è che entrambe le ragazze possano essere ritrovate presto e che ricevano il supporto necessario per affrontare le loro situazioni personali.

Chiunque abbia informazioni su Asia Giannetti o Aurora Ruta è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine o i numeri forniti dalle famiglie. Il coinvolgimento della comunità può fare la differenza nel ritrovamento di queste due giovani.