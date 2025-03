Abbandonata e ferita: una femmina di coniglio scoperta in un condominio a Volpiano, potrebbe essere incinta

Un episodio di abbandono ha colpito la comunità di Volpiano, vicino a Torino, dove una femmina di coniglio di taglia grande è stata trovata in condizioni critiche. L’animale presentava una ferita sul dorso e sembrava essere incinta. Il recupero è stato effettuato dai volontari del C.A.N.C., il Centro Animali Non Convenzionali, che hanno condiviso la notizia e una foto del coniglio sul loro profilo Facebook ufficiale.





Nel post pubblicato, si legge: “TROVATO CONIGLIO A VOLPIANO (TO) in data 26/03/25 in zona via Verdi 3. Femmina taglia L con ampia ferita purulenta sul dorso e probabilmente gravida (era troppo spaventata per tollerare un esame ecografico che faremo nei prossimi giorni). Inutile chiedere se è stata smarrita…”. Queste parole evidenziano non solo la gravità della situazione, ma anche il fatto che l’animale fosse stato abbandonato deliberatamente.

Tra i commenti al post, spicca quello della persona che ha trovato il coniglio: “L’ho portata io stanotte… Altro che smarrita… Volutamente lasciata nella rampa di scale di uso comune e frequente affinché qualcuno la prendesse. Sono stata più delicata possibile nel metterla nel trasportino e portarla da voi… Spero si riprenda”. Questo commento sottolinea la triste realtà dell’abbandono di animali domestici, un problema che affligge non solo i cani e i gatti, ma anche altre specie come conigli, tartarughe e uccelli.

Il caso del coniglio di Volpiano è emblematico di una piaga più ampia che colpisce gli animali domestici in Italia. Ogni anno, molti animali vengono abbandonati e lasciati a se stessi, incapaci di sopravvivere in un ambiente ostile. I volontari del C.A.N.C. e di altri centri di recupero si trovano spesso a fronteggiare situazioni simili, accogliendo animali che necessitano di cure e attenzioni.

Attualmente, la femmina di coniglio è stata trasferita al centro, dove sarà sottoposta a esami e cure necessarie per la sua salute. I volontari del C.A.N.C. hanno già avviato le procedure per valutare le condizioni dell’animale e stabilire un piano di intervento. La priorità è garantire che il coniglio riceva le cure adeguate, soprattutto considerando la possibilità che sia incinta.

Il recupero di animali abbandonati come questo coniglio è fondamentale non solo per la loro salute, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alla responsabilità di possedere un animale domestico. Gli abbandoni, purtroppo, sono un fenomeno ricorrente, e la comunità è spesso chiamata a intervenire per salvare questi animali vulnerabili.

Il C.A.N.C. e altri centri di recupero in tutta Italia svolgono un ruolo cruciale nel fornire assistenza a questi animali. Grazie al loro lavoro, molti conigli, tartarughe, criceti e altri animali domestici trovano una nuova casa e la possibilità di una vita migliore. La dedizione dei volontari è un esempio di come la comunità possa unirsi per affrontare problemi complessi come l’abbandono degli animali.