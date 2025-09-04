Abby e Brittany Hansel: vita a due teste, un solo corpo





Allora, parliamo di Abby e Brittany Hansel. Per chi non le conoscesse: sono forse le gemelle siamesi più famose al mondo, e non a caso. Nate negli Stati Uniti nel 1990, hanno due teste ma un solo corpo. Sì, davvero: due cervelli, una sola “macchina” da guidare insieme. Roba che nemmeno nei film di fantascienza.





Ogni sorella controlla metà del corpo — Abby la destra, Brittany la sinistra. Praticamente come se due persone cercassero di guidare la stessa auto, ma lo fanno da una vita. E ci riescono pure meglio di tanti che conosco. Mangiano, scrivono, guidano, vanno in bici… tutto in perfetta coordinazione. Non c’è Google Maps che tenga, qui serve sintonia vera.

Quando erano bambine sono diventate delle mini-star grazie a un reality su TLC. Poi, però, hanno preferito una vita più tranquilla, lontana dai riflettori. Si sono laureate in pedagogia e oggi lavorano part-time come insegnanti. Insomma, mica stanno lì a guardare la TV tutto il giorno — sono più attive di molti di noi.

La cosa forse più incredibile? Ognuna ha il suo cuore, il suo stomaco, la sua colonna vertebrale, ma condividono il resto. Alla nascita, i genitori hanno detto no all’idea di separarle chirurgicamente. I medici erano chiari: troppo rischioso, poche possibilità che entrambe ce la facessero. Col senno di poi, scelta giustissima.

Nonostante abbiano gusti e personalità diverse (e ci mancherebbe), sono capaci di muoversi e vivere come una persona sola. E adesso sono pure diventate mamme — sì, avete letto bene. Volevano tenere la cosa riservata, ma la notizia è uscita quando qualcuno le ha viste mettere un bimbo sul seggiolino dell’auto. Privacy zero, grazie Internet.

Ultimamente si è saputo pure che Abby si è sposata con Joshua Bowling, un veterano dell’esercito. E quindi, oltre che insegnanti e mamme, ora c’è anche la storia della famiglia allargata. Insomma, la loro vita è tutto fuorché ordinaria, ma continuano a dimostrare che, con un po’ di forza di volontà (e una coordinazione fuori dal comune), niente è impossibile.

Che dire? Altro che supereroine Marvel!



