Accoltella il padre e ferisce la nonna, 17enne in fuga rintracciato dai Carabinieri





Ragazzi, roba da non credere: un 17enne a Tornareccio, in provincia di Chieti, ha accoltellato il padre e ferito pure la nonna, che aveva provato a difendere il figlio. Poi? È scappato, ma i Carabinieri ci hanno messo tipo cinque minuti a beccarlo nei paraggi.





Tutto successo in casa loro, una mattina che sembrava pure normale. Il ragazzo, che tra l’altro è autistico, è stato preso poco lontano da dove era successo il casino e portato in ospedale per controlli. Insomma, non proprio una passeggiata.

Il padre l’ha presa proprio male: coltellata alle spalle, roba da film, e ricovero d’urgenza prima a Lanciano poi dritto al Policlinico di Chieti. La nonna invece se l’è cavata con una ferita alla mano, medicata e rispedita a casa, che già è qualcosa. Motivi? Boh, per ora un mistero. Si sa solo che il coltello era di quelli da cucina, non una roba da film horror, ma comunque.

Curiosità: il padre lavora a Londra, era tornato giusto tre giorni fa. Il figlio invece stava in Australia con la madre, ma da qualche mese era tornato pure lui e abitava con la nonna. Quindi sì, famiglia un po’ sparpagliata.

In paese è arrivato pure il sindaco, Nicola Iannone, che giustamente era sotto choc: “Episodio sconcertante in una famiglia sana e laboriosa”, ha detto a Il Messaggero. Pare che il ragazzo avesse partecipato pure a un progetto Erasmus a luglio, roba che ti fa pensare che certe storie succedono davvero ovunque, anche nei posti più tranquilli.

Ah, e a proposito: non è neanche il primo caso simile in questi giorni. Qualche giorno fa a Castelnuovo Rangone un altro ragazzo ha accoltellato padre, madre e sorella 15enne. Tutti in ospedale, ma per fortuna dovrebbero farcela.

Che dire, a volte la realtà supera di brutto la fantasia.



