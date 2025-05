Accoltellato al cuore e ucciso a Torino, 19enne muore dopo un’aggressione alle spalle: si cerca l’assassino

Un tragico episodio si è consumato nella notte a Torino, precisamente nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Un ragazzo di 19 anni, di origini straniere, ha perso la vita dopo essere stato accoltellato mentre si trovava in via Monterosa. Il fatto è avvenuto intorno alle 23.30, quando la vittima è stata colpita alle spalle da una lama che gli ha perforato il cuore.





Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il giovane stava camminando lungo la strada quando è stato improvvisamente aggredito. La ferita, particolarmente grave, ha causato una massiccia perdita di sangue e, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Alcuni passanti, notando il corpo a terra e intuendo la gravità della situazione, hanno subito allertato i servizi di emergenza. Tuttavia, all’arrivo dei sanitari del 118, il ragazzo era già privo di vita.

La polizia è ora impegnata in una vera e propria caccia all’uomo. L’assassino, dopo aver commesso il crimine, è riuscito a dileguarsi senza lasciare tracce evidenti. Gli agenti della Squadra Mobile stanno lavorando intensamente per ricostruire gli eventi e individuare il responsabile. Tra le prime azioni intraprese ci sono l’analisi delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e l’interrogatorio di eventuali testimoni che potrebbero aver assistito alla scena o notato movimenti sospetti nei dintorni.

Al momento, non sono ancora emersi dettagli sul movente dell’omicidio. Gli inquirenti non escludono alcuna pista: potrebbe trattarsi di un’aggressione improvvisa o di un episodio legato a questioni personali o conflitti pregressi. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota ufficialmente, ma si tratta di un giovane di origine straniera residente nella città.

Il quartiere Barriera di Milano, già noto per episodi di microcriminalità e tensioni sociali, torna così al centro delle cronache cittadine con questo grave fatto di sangue. La comunità locale esprime preoccupazione per l’accaduto e chiede maggiore sicurezza nelle strade.

Gli investigatori continuano a lavorare senza sosta per risolvere il caso. “Stiamo raccogliendo tutti gli elementi utili per identificare l’autore del delitto”, hanno dichiarato fonti vicine alla polizia. L’analisi delle immagini delle telecamere potrebbe rivelarsi fondamentale per ricostruire i movimenti dell’aggressore prima e dopo l’omicidio.