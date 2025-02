Achille Lauro, il significato dei tattoo sul viso del cantante

Achille Lauro è pronto a lasciare il segno ancora una volta sul palco dell’Ariston. Dopo la sua ultima partecipazione come concorrente nel 2022, l’artista romano torna tra i Big del Festival di Sanremo 2025, questa volta con il brano Incoscienti giovani. Il suo legame con il festival è ormai consolidato: dal debutto nel 2019 con Rolls Royce, passando per l’iconico Me ne frego nel 2020, fino alla sua esibizione come ospite speciale nel 2021. Quest’anno promette di stupire ancora con performance spettacolari, look audaci e un immancabile tocco di provocazione.





Ma oltre alla musica, un elemento che rende Achille Lauro una figura unica nel panorama musicale italiano sono i suoi tatuaggi, veri e propri simboli della sua personalità e del suo percorso artistico. Ecco una panoramica sui più significativi e sul loro significato simbolico.

I tatuaggi sul viso: messaggi d’amore e pentimento

Tra i tatuaggi più evidenti di Achille Lauro ci sono quelli sul viso, che catturano immediatamente l’attenzione. Sulla guancia destra spicca la scritta Pour l’Amour, un omaggio al suo quinto disco e un chiaro riferimento alla passione per il suo lavoro. Poco sotto l’occhio destro si nota un piccolo cuoricino, mentre sulla guancia sinistra campeggia la parola Scusa. Sebbene il cantante non abbia mai spiegato ufficialmente il significato di quest’ultimo tattoo, molti credono che sia legato a un gesto di pentimento per la prima scritta.

Il petto e la pancia: un mix di simboli potenti

Quando Achille Lauro si esibisce a petto nudo, il suo corpo diventa una tela che racconta storie. Al centro del petto c’è un enorme dragone giapponese, che può rappresentare sia la fortuna e la fertilità sia lo spirito maligno, a seconda dell’interpretazione. Accanto al dragone, un’aquila con le ali spiegate, simbolo di forza, potere e regalità.

Sul collo, appena sotto la gola, due scritte in corsivo attirano l’attenzione: una di queste è Blood (in italiano, “sangue”), che potrebbe rappresentare un legame profondo con la vita o con la famiglia. Sulla pancia, invece, si trova l’immagine di un’auto sportiva affiancata da palme, probabilmente un riferimento alla sua passione per le macchine. Sul fianco destro, infine, è tatuato il volto di un pitbull, anche se non è chiaro se abbia un significato personale o simbolico.

Braccia e mani: famiglia, forza e sensualità

Anche le braccia e le mani di Achille Lauro sono ricche di tatuaggi carichi di significato. Sul tricipite destro si trova una silhouette femminile in pose sensuali, forse un omaggio all’arte o alla bellezza femminile. Sull’avambraccio spicca la scritta Familia, un chiaro tributo al suo legame profondo con le origini e in particolare con la madre.

La mano destra è decorata con il viso di una tigre ruggente, simbolo di forza e coraggio, mentre sulle dita si trovano scritte come Pulp e piccoli simboli come cuori e croci, che aggiungono ulteriore mistero al suo stile.

Un’icona tra musica e arte visiva

Achille Lauro non è solo un cantante: è un’artista a tutto tondo che utilizza il proprio corpo come una tela per esprimere emozioni, pensieri e passioni. I suoi tatuaggi, così come i suoi look sempre sopra le righe, sono parte integrante della sua identità e del messaggio che vuole trasmettere al pubblico.

Con il suo ritorno a Sanremo 2025, c’è da aspettarsi nuove sorprese sia dal punto di vista musicale che visivo. Una cosa è certa: Achille Lauro continuerà a far parlare di sé, tra provocazioni, glamour e quella capacità unica di trasformare ogni performance in uno spettacolo indimenticabile.