Achille Polonara ha di nuovo la leucemia, l’annuncio sconvolgente della Virtus: nel 2023 era guarito

La Virtus Bologna ha comunicato oggi, 16 giugno 2025, che Achille Polonara, ala della Nazionale e della propria squadra, è stato diagnosticato con leucemia mieloide. Dopo giorni di accertamenti per una presunta mononucleosi, ulteriori esami hanno confermato una forma di leucemia. Attualmente è ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola–Malpighi di Bologna, dove ha già iniziato le terapie specifiche .





Polonara, classe 1991, aveva già affrontato un grave problema di salute nell’ottobre 2023, quando durante un controllo antidoping post–Supercoppa Italiana gli fu diagnosticata una neoplasia testicolare. Era stato operato e sottoposto a cicli di chemioterapia, per poi tornare in campo già a dicembre dello stesso anno e riprendere anche le convocazioni in Nazionale nel 2024 .

Il comunicato ufficiale della Virtus recita:

“Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide. Polonara è ora ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche. Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione. Forza Achi siamo tutti con te, ti aspettiamo!” .

La notizia arriva proprio alla vigilia di gara 3 della finale scudetto contro Brescia: Polonara era già assente dai playoff dalla semifinale contro Milano a causa di una sindrome mononucleosica, ma ora la diagnosi conferma una situazione ben più grave .

🔍 Cosa significa “leucemia mieloide”

Questa forma di leucemia colpisce il midollo osseo e le cellule mieloidi — precursori di globuli rossi, piastrine e certe tipologie di globuli bianchi. Può manifestarsi in forma acuta (LMA) o cronica (LMC), con l’acuta che evolve più rapidamente. Le terapie variano a seconda del tipo: chemioterapia, terapie mirate o trapianto di midollo sono i principali approcci .

Il percorso di Polonara e il sostegno

Stagione 2023–2024 : dopo il tumore testicolare, ritorno in campo e ripresa della carriera internazionale.

Giugno 2025 : nuovo stop improvviso, ora impegnato in terapie e accertamenti medici.

La Virtus e l’ambiente del basket italiano hanno espresso pieno sostegno: “Forza Achi, siamo tutti con te” .

Cosa può aspettarsi Polonara

Il trattamento della leucemia mieloide può includere chemioterapia intensiva, terapie target oppure trapianto di midollo, a seconda della forma specifica e della risposta al trattamento. La prognosi e la durata del percorso terapeutico dipenderanno proprio da questi fattori.

Situazione attuale

Ricovero attivo a Bologna e inizio delle cure.

Impossibilità di giocare il resto dei playoff e della stagione.

Vicinanza della squadra, dello staff e dei tifosi che attendono il suo ritorno a bordo campo.

Restiamo vicini ad Achille Polonara, con la speranza che questa battaglia, come quella del 2023, possa essere vinta con la stessa determinazione e forza del nostro campione.

Se desideri approfondire cos’è la leucemia mieloide, le possibili terapie o i precedenti sportivi di Polonara, sono qui per aiutarti!