Ad Affari Tuoi parte la sigla della Ruota della Fortuna: Stefano De Martino saluta Gerry Scotti





La competizione tra i programmi preserali ha raggiunto un nuovo apice mercoledì 17 settembre, quando un episodio inaspettato ha animato la puntata di Affari Tuoi. Il “Dottore” Pasquale Romano ha deciso di mandare in onda lo stacchetto musicale del rivale La Ruota della Fortuna, scatenando non solo le risate in studio, ma anche qualche disagio ai vertici di Viale Mazzini. La reazione di Stefano De Martino è stata immediata, con il conduttore che non è riuscito a contenere la sua ilarità.





Il momento comico si è verificato all’inizio della trasmissione, quando, dopo che De Martino ha dato il via al gioco, la sigla del programma concorrente ha risuonato negli altoparlanti dello studio. L’atmosfera di spaesamento si è rapidamente trasformata in ilarità, e De Martino, visibilmente sorpreso, ha esclamato: “Lei è un cretino”, rivolgendosi direttamente a Pasquale Romano. Tuttavia, il momento culminante è arrivato poco dopo, quando De Martino ha deciso di sfruttare l’occasione per un gesto di fair play, salutando “i suoi dirimpettai”, in un chiaro riferimento a Gerry Scotti e alla sua squadra de La Ruota della Fortuna.

Questo episodio si inserisce in una serie di provocazioni che Pasquale Romano ha messo in atto negli ultimi tempi. Dopo aver suscitato attenzione con una storia su Instagram in cui esprimeva “nostalgia di Ricci”, un chiaro riferimento ad Antonio Ricci e a Striscia la Notizia, il “Dottore” ha deciso di alzare ulteriormente la posta, portando la sfida direttamente in diretta televisiva. Questa strategia ha un obiettivo preciso: mantenere alta l’attenzione mediatica sulla competizione con La Ruota della Fortuna, trasformando ogni puntata di Affari Tuoi in un palcoscenico di provocazioni e intrattenimento. Si tratta di una tattica audace, ma che ha dimostrato di funzionare, attirando anche spettatori che normalmente non seguirebbero il programma.0917 (3)

Il clima di competizione tra i due programmi è palpabile, e questo episodio non fa altro che alimentare ulteriormente la rivalità. Il fatto che De Martino abbia reagito con umorismo e sportività ha contribuito a creare un momento memorabile, che potrebbe rimanere impresso nella memoria del pubblico. La scelta di inserire la sigla di un concorrente in un programma di successo come Affari Tuoi è un chiaro segnale di come le dinamiche televisive possano essere influenzate da strategie audaci e provocatorie.

Le reazioni del pubblico e dei fan sui social media non si sono fatte attendere. Molti hanno apprezzato il gesto di De Martino, evidenziando la sua capacità di affrontare la situazione con leggerezza. Altri, invece, hanno sollevato interrogativi su come questo tipo di provocazioni possa influenzare la percezione dei programmi e la loro credibilità. Tuttavia, è indubbio che l’episodio abbia contribuito a mantenere alta l’attenzione su entrambe le trasmissioni, rendendo il preserale italiano ancora più avvincente.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna non si limita solo agli ascolti, ma si estende anche a come i conduttori e le produzioni affrontano la competizione. Con ogni nuova puntata, gli spettatori si aspettano sorprese e colpi di scena, e la recente apparizione della sigla rivale è solo l’ultima di una serie di mosse strategiche che caratterizzano il panorama televisivo italiano.



