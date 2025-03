Addio a Giampaolo “Pape” Gurioli, storico tastierista di Jovanotti e autore di 50 Special dei Lunapop

Giampaolo “Pape” Gurioli, famoso tastierista e arrangiatore, è venuto a mancare, lasciando un vuoto nel panorama musicale italiano. Originario di Marradi, in provincia di Firenze, Gurioli aveva legato il suo nome a diverse figure di spicco della musica, tra cui Jovanotti, con il quale ha condiviso numerosi tour. La sua carriera lo ha visto collaborare anche con artisti di fama come Giorgia e Laura Pausini, e ha avuto un ruolo da protagonista nell’arrangiamento del celebre brano “50 Special” dei Lunapop.





Negli ultimi anni, Gurioli aveva vissuto a Faenza, dove la sua presenza era molto apprezzata. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Filo, Gurioli aveva affrontato gravi problemi di salute un paio di anni fa, ma era riuscito a superarli, avendo anche un’esperienza di pre-morte che aveva deciso di condividere pubblicamente. Questo episodio aveva impressionato molti e dimostrava la sua resilienza e il suo amore per la musica.

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la perdita di Gurioli, descrivendolo come un “musicista di immenso talento, un innovatore capace di esplorare nuovi orizzonti sonori con creatività e passione”. Ha aggiunto che “la sua arte ha lasciato un segno indelebile, non solo nella nostra città, ma anche nel mondo musicale a livello nazionale e internazionale”. Isola ha sottolineato che la scomparsa di Gurioli rappresenta una grande perdita per la comunità musicale e faentina. Il tastierista era profondamente legato a Faenza, dove presiedeva la giuria del concorso canoro Il Pavone d’Oro, dimostrando non solo il suo talento, ma anche il suo impegno come operatore culturale.

Inoltre, si apprende che Gurioli stava recuperando la salute e si stava preparando per organizzare un evento musicale con altri musicisti locali. Questo dimostra quanto fosse ancora attivo e coinvolto nel panorama musicale della sua comunità.

Anche il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, ha voluto rendere omaggio a Gurioli. Ha dichiarato: “La nostra comunità piange la scomparsa di un musicista di fama internazionale. La sua carriera è stata caratterizzata da collaborazioni con artisti di calibro”. Triberti ha evidenziato che Gurioli era un esempio di talento e dedizione alla musica, e che la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità. Per molti, era conosciuto come “Pape di Marradi, quello che suona con Jovanotti”.

Gurioli ha avuto un impatto significativo sulla musica italiana, contribuendo a plasmare il suono di artisti che hanno segnato generazioni. La sua abilità nel mescolare diversi generi musicali e nel creare arrangiamenti innovativi ha fatto sì che fosse molto ricercato nel settore. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di colleghi e fan, che hanno condiviso ricordi e tributi sui social media.

La sua carriera è stata costellata di successi e riconoscimenti, e la sua passione per la musica ha ispirato molti giovani artisti. Gurioli non era solo un musicista, ma anche un mentore per molti, pronto a condividere la sua esperienza e il suo sapere. La sua eredità musicale vivrà attraverso le canzoni che ha contribuito a creare e attraverso i musicisti che ha ispirato.