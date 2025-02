Addio a Michelle Trachtenberg, l’attrice di Gossip Girl e Buffy aveva 39 anni

L’attrice Michelle Trachtenberg, famosa per i suoi ruoli in serie di successo come Gossip Girl e Buffy l’ammazzavampiri, è stata trovata senza vita mercoledì 26 febbraio nel suo appartamento situato in un complesso residenziale di lusso nel quartiere di Central Park South, a New York. La notizia è stata riportata dal sito americano New York Post. Al momento, le cause del decesso rimangono sconosciute, ma secondo quanto riferito da TMZ, nell’ultimo anno Trachtenberg aveva subito un trapianto di fegato.





Nata a New York nell’ottobre del 1985, Michelle Trachtenberg ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in giovane età. Il suo primo ruolo significativo è arrivato quando aveva solo 9 anni, nella serie di Nickelodeon “Le avventure di Pete e Pete”. Nel 1996, ha debuttato al cinema interpretando il personaggio principale nel film “Harriet la spia”, un ruolo che le ha valso il premio Young Artist Awards nel 1997.

Dopo il suo debutto cinematografico, Trachtenberg si è trasferita a Los Angeles, dove la sua carriera ha preso slancio. Negli anni Duemila, ha ottenuto il ruolo di Dawn Summers nella serie cult Buffy l’ammazzavampiri, un personaggio che ha interpretato fino al 2003. Ha anche recitato in altre serie rinomate come Dr. House – Medical Division e Law & Order.

Tra il 2008 e il 2012, Michelle Trachtenberg ha interpretato Georgina Sparks in Gossip Girl, una serie che ha riscosso un enorme successo e che l’ha vista recitare accanto a star come Leighton Meester (Blair Waldorf) e Blake Lively (Serena van der Woodsen). Questo ruolo ha ulteriormente consolidato la sua popolarità tra il pubblico.

Oltre ai suoi ruoli televisivi, Trachtenberg ha lavorato in diversi film, tra cui “Seventeen Again” con Zac Efron, “The Scribbler”, NCIS: Los Angeles e Criminal Minds. La sua carriera è stata caratterizzata da una varietà di ruoli che hanno messo in mostra il suo talento e la sua versatilità come attrice.

Negli ultimi anni, Michelle aveva suscitato preoccupazione tra i suoi fan, pubblicando su Instagram alcune foto in cui appariva visibilmente dimagrita e fragile. Tuttavia, aveva successivamente rassicurato i suoi seguaci, dichiarando di essere “felicemente in salute”. La sua morte improvvisa ha lasciato i fan e i colleghi in uno stato di shock e incredulità.

La comunità di Hollywood e i suoi fan stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa dell’attrice. Molti si stanno unendo per ricordare il suo contributo all’industria dell’intrattenimento e per onorare la sua memoria. Michelle Trachtenberg sarà ricordata non solo per i suoi ruoli iconici, ma anche per il suo spirito e la sua dedizione al lavoro.

Le circostanze del suo decesso sono ancora oggetto di indagine, e le autorità stanno cercando di chiarire i dettagli. Mentre il mondo dello spettacolo piange la perdita di una delle sue stelle, la famiglia e gli amici di Michelle stanno affrontando un momento difficile, circondati dall’affetto e dal supporto di coloro che l’hanno conosciuta e amata.