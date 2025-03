Addio a Raffaele De Simone, lo chef di Casalnuovo che ha lottato per un anno dopo l’attacco in Brasile

Dopo quasi un anno di lotta tra ospedali e riabilitazione, Raffaele De Simone, un pizzaiolo 32enne di origine napoletana, non ce l’ha fatta. Era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a Rio de Janeiro, in Brasile, dove si era trasferito per aprire una nuova pizzeria. Nel luglio scorso, Raffaele era tornato in Italia in condizioni critiche, con il rischio di diventare tetraplegico. I funerali sono programmati per oggi, 26 marzo, alle 12.30, presso la parrocchia Maria Santissima Annunziata, situata in via Monsignor Peluso, a Casalnuovo di Napoli, il comune di origine del giovane.





Raffaele De Simone viveva in Germania dalla sua adolescenza, ma aveva deciso di trasferirsi in Brasile per avviare una nuova attività. Il 19 aprile 2024, la sua vita è cambiata drasticamente a causa di un incidente: è caduto da un muretto, precipitando per circa tre metri e mezzo. Le conseguenze sono state devastanti: ha riportato una grave ferita alla testa, un’emorragia polmonare e numerose fratture, comprese quelle vertebrali. Dopo l’incidente, è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche e ha subito diversi interventi chirurgici, durante i quali ha contratto infezioni. Successivamente, è stato trasferito in una struttura specializzata nel recupero di pazienti con traumi gravi alla colonna vertebrale.

La situazione economica della famiglia di Raffaele si è complicata ulteriormente poiché non possedeva un’assicurazione. È stato richiesto il pagamento della spesa ospedaliera, ammontante a 350mila euro. Per far fronte a queste spese, è stata avviata una campagna di crowdfunding su Internet, che ha permesso di raccogliere parte dei costi.

Nel luglio 2024, Raffaele è stato rimpatriato in Italia. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto agli uffici regionali di coprire i costi del volo militare che ha riportato il giovane da Rio de Janeiro a Roma, dove è stato ricoverato in una struttura specializzata in neurochirurgia. La Regione ha anche fornito un’equipe medica per assistere il 32enne durante il viaggio.

La morte di Raffaele De Simone ha suscitato grande commozione nella comunità, non solo per la sua giovane età, ma anche per il sogno di una vita che si è spezzato in un momento tragico. La sua storia ha messo in luce le difficoltà affrontate da molti giovani imprenditori che cercano opportunità all’estero e le sfide che possono derivare da esperienze impreviste, come un incidente grave.

I funerali di Raffaele rappresentano un momento di raccoglimento per familiari e amici, che si uniranno per onorare la sua memoria e il suo coraggio. La parrocchia Maria Santissima Annunziata si prepara ad accogliere coloro che desiderano rendere omaggio a un giovane che ha lottato con tutte le sue forze per superare le avversità.

La sua storia, purtroppo, non è unica. Molti giovani italiani si trovano a dover affrontare situazioni simili quando si trasferiscono all’estero, cercando di costruire una carriera e una vita migliore. Raffaele rappresenta non solo una vita spezzata, ma anche le speranze e i sogni di molti che, come lui, hanno cercato di affermarsi in un contesto difficile.

Con la sua scomparsa, la comunità di Casalnuovo di Napoli perde un giovane promettente, il cui talento e la cui passione per la cucina non saranno dimenticati. La sua memoria vivrà nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato, e il suo esempio sarà un monito per coloro che intraprendono il difficile cammino dell’imprenditoria in un contesto globale.