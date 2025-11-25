Addio a una leggenda! Il Milan e il calcio italiano in lutto: se n’è andato lo storico portiere vincitore di ben dieci scudetti rossoneri





Una giornata di lutto ha colpito il Milan e l’intero mondo del calcio italiano. Oggi, 25 novembre 2025, è scomparso Lorenzo Buffon, un’icona dello sport nazionale e portiere storicamente legato ai rossoneri. La notizia del decesso è stata confermata dalla figlia Patricia, che ha comunicato che Buffon è venuto a mancare a causa di un arresto cardiaco improvviso.





Buffon si è spento a Latisana, in provincia di Udine, dove risiedeva da tempo. La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto in una comunità che lo considerava non solo un grande campione, ma anche un esempio di umanità e sportività.

La carriera di Lorenzo Buffon è indissolubilmente legata al Milan, club con cui ha militato dal 1949 al 1959. Durante il suo decennio con la squadra rossonera, ha conquistato ben dieci scudetti, un numero che testimonia il dominio del Milan in quegli anni e il ruolo cruciale che il portiere friulano ha avuto nel successo della squadra.

Oltre ai trionfi con il club milanese, Buffon è stato una vera leggenda del calcio europeo. Negli anni Sessanta, la FIFA lo selezionò insieme a Lev Yashin per far parte della squadra All-Star, un prestigioso riconoscimento riservato ai più grandi protagonisti del calcio mondiale. Questo onore sottolinea l’impatto che ha avuto sulla storia del calcio.

Prima di diventare uno dei portieri più rispettati d’Italia, Buffon iniziò la sua carriera nella Portogruarese, dove si mise in luce e attirò l’attenzione delle squadre di maggior prestigio. Da quel momento, il suo percorso sarebbe stato destinato a entrare nella leggenda.

Dopo il periodo al Milan, Buffon ha difeso le porte di altre importanti squadre italiane come Genoa, Inter, Fiorentina e Ivrea, dimostrando una longevità sportiva e una qualità tecnica raramente riscontrabili all’epoca. Il suo stile sobrio e la sua leadership lo hanno reso uno dei portieri più rispettati nel panorama calcistico italiano.

In campo internazionale, Buffon ha collezionato quindici presenze con la Nazionale italiana, partecipando a competizioni e tournée che hanno contribuito a rafforzare la sua fama oltre i confini nazionali. La sua figura è oggi ricordata da compagni, tifosi e club come un esempio di professionalità e attaccamento alla maglia. Molti appassionati lo considerano uno dei più grandi portieri italiani del dopoguerra, un pioniere del ruolo moderno.

I funerali di Lorenzo Buffon si svolgeranno in forma privata a Latisana, in accordo con le volontà della famiglia. Questo ultimo saluto riservato riflette la volontà di mantenere la memoria di un uomo che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio italiano. La sua eredità continuerà a vivere nel ricordo di chi lo ha ammirato sia in campo che nella vita quotidiana.

La scomparsa di Buffon segna la fine di un’epoca per il calcio italiano. La sua carriera e il suo spirito sportivo continueranno a ispirare generazioni di calciatori e appassionati. La comunità calcistica si unisce nel cordoglio, onorando un uomo che non solo ha raggiunto traguardi straordinari, ma ha anche incarnato i valori dello sport: dedizione, passione e umanità.

In un momento così difficile, i ricordi di Lorenzo Buffon rimarranno impressi nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, sia come atleta che come persona. La sua storia è un esempio di come il calcio possa unire e ispirare, e il suo nome vivrà per sempre nel pantheon delle leggende dello sport italiano.



