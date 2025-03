Addio ad Alessandro Pavan: l’ex ciclista trovato senza vita nella sua abitazione a 54 anni

L’ex ciclista Alessandro Pavan è morto all’età di 54 anni, stroncato da un infarto. La tragedia si è consumata in un momento di preoccupazione per i familiari, che non riuscivano a contattarlo da alcuni giorni. Dopo ripetute telefonate senza risposta, hanno deciso di allertare i vigili del fuoco e i carabinieri. Una volta giunti sul posto, le forze dell’ordine hanno dovuto forzare la porta d’ingresso dell’abitazione di Pavan, trovando purtroppo il corpo senza vita dell’ex ciclista. Il medico legale, Michela Frustaci, ha confermato il decesso.





Alessandro Pavan era un ciclista dilettante di grande successo, noto per i suoi risultati nel panorama ciclistico italiano. Durante la sua carriera, ha conquistato cinque titoli italiani e quattordici campionati regionali, specializzandosi nella corsa a punti e nell’inseguimento individuale, con successi ottenuti in diverse categorie giovanili.

Nato il 16 gennaio 1971 a San Vito al Tagliamento, Pavan ha iniziato la sua carriera nel ciclismo con notevoli risultati. Nel 1990, ha vinto due campionati veneti su pista, specializzandosi nella corsa a punti e nell’inseguimento individuale. L’anno seguente, ha anche ottenuto una vittoria in una gara su strada, dimostrando la sua versatilità come ciclista. Ha partecipato al Giro del Friuli, correndo anche con il ciclista Michele Poser. Con la società Bannia, Pavan ha raggiunto picchi di eccellenza, conquistando cinque titoli italiani e quattordici campionati regionali del Friuli nelle discipline della corsa a punti e dell’inseguimento individuale. Era conosciuto per le sue abilità come passista e per la sua capacità di affrontare le salite.

Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Pavan ha intrapreso un percorso accademico, conseguendo una laurea in moda e costume presso l’Università di Urbino. Successivamente, si è trasferito a Londra, dove ha lavorato come progettista per un’azienda di calzature inglese, un nuovo capitolo della sua vita che lo ha portato lontano dal mondo del ciclismo.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità ciclistica e i suoi cari. Pavan lascia nel dolore il padre e la sorella, che stanno affrontando un momento difficile. Attualmente, i funerali di Alessandro Pavan potranno essere svolti solo dopo l’esame autoptico, che è previsto nei prossimi giorni.

La scomparsa di Pavan non segna solo la perdita di un atleta di talento, ma anche di una persona che ha lasciato un segno nel cuore di chi lo ha conosciuto. La sua carriera nel ciclismo è stata caratterizzata da dedizione e passione, e i suoi successi continueranno a essere ricordati da chi ha avuto il privilegio di competere al suo fianco.

In un momento in cui il ciclismo italiano sta vivendo un periodo di grande attenzione, la morte di Alessandro Pavan solleva interrogativi sulla salute degli atleti e sull’importanza di un adeguato monitoraggio della salute, anche dopo il ritiro dalle competizioni. La sua storia rappresenta un promemoria della fragilità della vita e dell’importanza di prendersi cura di sé, anche lontano dai riflettori.