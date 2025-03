Addio al nubilato finisce in tragedia: sconosciuto aggredisce la sposa e la manda in ospedale

Un’aggressione improvvisa e violenta ha segnato l’addio al nubilato di Canada Rinaldi, una 27enne dell’Oklahoma, che stava festeggiando con le sue amiche a Dallas, in Texas. La giovane è stata colpita da un uomo sconosciuto e non identificato, riportando gravi lesioni che hanno richiesto cure mediche immediate.





Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l’episodio si è verificato domenica scorsa, nelle prime ore del mattino. La serata, iniziata con entusiasmo, aveva visto la futura sposa e il suo gruppo di amiche spostarsi tra vari locali della città per celebrare il nuovo capitolo della sua vita, in vista del matrimonio previsto tra due settimane.

Intorno alle 2 di notte, il gruppo aveva appena lasciato un locale e stava aspettando un’auto Uber lungo la strada. Mentre si avvicinavano al veicolo, un uomo si è avvicinato improvvisamente da dietro e ha colpito violentemente Rinaldi con un pugno al volto. L’impatto è stato così forte da farla svenire immediatamente e cadere a terra con il viso rivolto verso il cemento.

Una delle sue amiche, una damigella presente alla scena, ha cercato di intervenire per fermare l’aggressore, ma è stata anch’essa colpita. L’uomo si è poi dato alla fuga prima che qualcuno potesse fermarlo o identificarlo. Nel frattempo, le amiche della sposa hanno prestato i primi soccorsi, mentre venivano allertati i servizi di emergenza.

La 27enne ha ripreso conoscenza mentre si trovava in ambulanza, diretta verso l’ospedale. Le conseguenze dell’attacco sono state gravi: Rinaldi ha riportato la frattura del naso, la perdita di tre denti, una commozione cerebrale, un occhio nero e diverse ferite sul viso, per le quali sono stati necessari otto punti di sutura.

La polizia di Dallas ha avviato un’indagine sull’episodio, ma al momento non sono stati effettuati arresti né è stato identificato il responsabile dell’aggressione. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di telecamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare di risalire all’identità dell’uomo.

In un’intervista successiva, Canada Rinaldi ha descritto l’accaduto come un evento sconvolgente e inaspettato: “Una cosa difficile da credere, è stato semplicemente scioccante”, ha dichiarato la giovane.

L’aggressione ha lasciato un segno indelebile su quella che doveva essere una serata di festa e spensieratezza. Il gruppo di amiche, che si era riunito per celebrare l’imminente matrimonio, si è ritrovato invece a fronteggiare una situazione drammatica e imprevista.

Le autorità locali invitano chiunque abbia informazioni utili sull’accaduto a contattare il dipartimento di polizia di Dallas, nella speranza di identificare e arrestare l’aggressore.