Addio alla star di General Hospital Denise Alexander, morta a 85 anni

È stata una pioniera sia sul piccolo schermo che nella vita reale, nota soprattutto per il suo iconico ruolo di Dott.ssa Lesley Webber – una delle prime dottoresse nella televisione del pomeriggio.





Ora, la leggenda del soap opera Denise Alexander, amata protagonista di General Hospital e Days of Our Lives, ci ha lasciati.

Secondo Soap Opera Digest, la leggenda del soap opera Denise Alexander, meglio conosciuta per aver interpretato la madre di Laura in General Hospital, è morta all’età di 85 anni.

L’ascesa alla fama di Alexander iniziò nel 1966 quando si unì al cast di Days of Our Lives nel ruolo di Susan Martin. Il suo periodo nello show portò anche a una duratura storia d’amore – sposò il suo co-protagonista Richard Colla e i due rimasero insieme fino alla sua scomparsa nel 2021.

Nel 1973, fece notizia nel mondo dei soap lasciando Days e compiendo un audace passaggio ad ABC’s General Hospital, dove sarebbe diventata una delle star più amate dello show.

Denise Alexander non era estranea ai riflettori fin dalla giovane età. Nata a New York City l’11 novembre 1939 e cresciuta a Long Island, si trasferì poi a Los Angeles quando suo padre, Alec Alexander – un agente di talenti che rappresentava stelle come Frank Gorshin e Sal Mineo – spostò la famiglia sulla West Coast.

Stipendio senza precedenti Da giovane attrice a New York, Denise Alexander accumulò oltre 5.000 apparizioni radiofoniche e 500 crediti televisivi. Quindi, quando raggiunse il terzo anno all’UCLA, aveva già costruito un curriculum impressionante in entrambi i settori.

Fece il suo debutto nei soap opera nel 1960 con il ruolo di Lois Adams in The Clear Horizon, ma fu la sua interpretazione di Susan Hunter Martin in Days of Our Lives dal 1966 al 1973 a segnare la sua vera svolta nella televisione del pomeriggio.

Nel 1973, mentre le trattative contrattuali si arenarono, Days of Our Lives scrisse temporaneamente Susan fuori dalla trama. Cogliendo l’opportunità, ABC Daytime intervenne con un’offerta rivoluzionaria – uno stipendio e un pacchetto di benefit senza precedenti – per portare Denise Alexander a General Hospital.

Divenne una delle star di punta dello show, rimanendo una beniamina del pubblico per undici anni prima di andarsene nel 1984 a causa di un disaccordo contrattuale. Il suo personaggio, Lesley, fu scritto fuori in un drammatico incidente d’auto.

Alexander passò quindi a un ruolo nell’altro soap NBC Another World. Tuttavia, in un colpo di scena sorprendente, fece un ritorno a GH nel 1996, con Lesley che miracolosamente tornava dalla morte. Alexander rimase una presenza ricorrente nello show fino al 2009 e continuò a fare apparizioni speciali negli anni successivi. La sua ultima apparizione nello show è stata nel 2021.

Morta due mesi fa Alexander è scomparsa il 5 marzo 2025, all’età di 85 anni, anche se la notizia non è stata resa pubblica fino a due mesi dopo, il 9 maggio. L’annuncio è arrivato dal produttore esecutivo di General Hospital, Frank Valentini, che ha condiviso un commosso tributo su Instagram.

“Sono molto dispiaciuto di apprendere della scomparsa di Denise Alexander”, ha scritto Valentini. “Ha infranto barriere sullo schermo e fuori, interpretando la Dott.ssa Lesley Webber – una delle prime dottoresse nella televisione del pomeriggio – per quasi cinque decenni. È stato significativo per me averla ripresa nel suo ruolo negli ultimi anni e sono onorato di aver avuto l’opportunità di lavorare con lei.

A nome di tutta la famiglia di General Hospital, porgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi fan di lunga data. Possa riposare in pace.”

Il suo messaggio è stato condiviso insieme a un carosello di foto che celebrano la vita e la carriera di Alexander, mostrandola sia sul set che dietro le quinte.

Un momento difficile per l’intero cast I fan hanno rapidamente espresso le loro condoglianze dopo la notizia della scomparsa di Denise Alexander.

“È stata davvero una parte così integrante degli anni d’oro di GH!”, ha condiviso un fan.

“Mi dispiace molto per l’intero cast di General Hospital. È stato un periodo molto difficile per loro negli ultimi 2 anni, perdendo così tanti attori e attrici amati. Indipendentemente dalla loro fascia d’età, questa deve essere una situazione molto difficile da affrontare. Jaclyn Zeman, Leslie Charleson e ora Denise Alexander, queste tre straordinarie attrici hanno trascorso così tanti anni intrattenendoci nel pomeriggio. Ringrazio le tre di loro per la loro dedizione alla loro professione e ai fedeli fan. Saranno e saranno per sempre mancate”, ha detto un altro fan.

Anche la star di Days of Our Lives Susan Seaforth Hayes ha reso omaggio alla sua cara amica sui social media.

“Denise Alexander era un’amica preziosa e un’attrice da applaudire. Era già affermata a Days quando mi sono unita al cast come Julie #4 (una sostituta di quattro attrici precedenti). Ha assistito a Billy e al mio innamoramento folle e, essendo una signora romantica, ci ha incoraggiato”, ha scritto, condividendo una foto con se stessa, suo marito Billy Hayes e Alexander.

“Tanti bei ricordi dei suoi anni a Salem e del suo grande successo in General Hospital. Entrambi abbiamo iniziato come attori bambini, entrambi avevamo madri forti e siamo stati cresciuti come Scienziati Cristiani nei nostri primi anni. Sono stata grata per la sua saggezza, il suo gusto, il suo umorismo e la sua bontà ogni volta che l’ho vista. Non è mai stato abbastanza. E il mio amore per lei non finirà mai.”

Con quasi cinque decenni nell’industria, Denise Alexander ha toccato la vita di innumerevoli spettatori e ha lasciato un segno indelebile nella televisione del pomeriggio.

Il suo lavoro, sia sullo schermo che fuori, è stato definito da talento, grazia e un impegno per la sua arte. Mentre la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan piangono la sua perdita, la sua eredità vivrà per sempre nei cuori di coloro che l’hanno ammirata come un’attrice rivoluzionaria e una figura amata nel mondo dei soap opera. Riposa in pace!