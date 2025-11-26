“Addio alle speranze” Lutto profondo per il nuovo governatore del Veneto: l’annuncio carico di dolore





Il neo-eletto governatore del Veneto, Alberto Stefani, ha dedicato la sua vittoria elettorale alla memoria della nonna Paola, deceduta il 26 novembre. La signora Paola si era sentita male nella notte tra domenica 23 e lunedì 24, in concomitanza con lo svolgimento delle elezioni regionali che hanno sancito l’elezione di Stefani a Presidente della Regione.





Attraverso un post sui social media, il governatore Stefani ha espresso il proprio cordoglio, affermando: «Oggi, con la scomparsa dell’ultima speranza, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per l’eredità che mi ha lasciato. Mi ha cresciuto, insegnandomi i valori della bontà d’animo, dell’umiltà, della semplicità e della concretezza».

Il governatore ha inoltre condiviso un pensiero personale, esprimendo il rammarico per non aver potuto condividere con la nonna almeno un momento della sua recente vittoria: «Avrei desiderato trascorrere almeno un’ora di questi giorni con lei, e farò fatica ad accettare questa realtà».

Il messaggio era accompagnato da una fotografia che ritraeva i due soggetti in atteggiamento sorridente, a testimonianza del profondo legame affettivo che li univa. Il post ha suscitato immediatamente commenti di cordoglio e vicinanza da parte di amici, sostenitori e cittadini.

Durante la notte dello spoglio elettorale, il primo pensiero del governatore Stefani è stato rivolto alla nonna. Ha dichiarato: «Quando si ricoprono cariche amministrative, la vita privata viene inevitabilmente subordinata agli impegni pubblici», ricordando come il pensiero di Paola fosse stato costante in quei momenti cruciali.

«Quando ho pronunciato queste parole, le prime con cui ho iniziato la conferenza stampa post-elettorale, il mio pensiero era rivolto a te», ha proseguito Stefani, sottolineando il ruolo simbolico della nonna anche durante l’inizio ufficiale del suo mandato.

Il governatore ha definito il decesso della nonna come improvviso, avvenuto in una delle notti più significative della sua vita, ma ha aggiunto: «Sono certo che mi accompagnerai in questo nuovo percorso, così come hai desiderato accompagnarmi con il tuo voto e il tuo sorriso poco prima della tua scomparsa».

In conclusione, Stefani ha voluto estendere il suo pensiero personale a tutti gli anziani: «Per questo motivo, ho deciso di dedicare questa vittoria a tutti i nonni che hanno lasciato un segno indelebile nella vita dei propri nipoti».

Il post testimonia il legame tra la sfera familiare e la vita pubblica, e come i momenti di dolore personale possano coesistere con le responsabilità di un incarico istituzionale di rilievo, evidenziando la dimensione umana dietro il ruolo di governatore.



