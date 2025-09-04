Adriano Pappalardo sotto inchiesta per le offese a Giorgia Meloni durante un concerto





Il cantante Adriano Pappalardo è finito sotto inchiesta dopo le frasi offensive pronunciate contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante un concerto a Passoscuro lo scorso 20 agosto. Secondo quanto ricostruito, prima di salire sul palco avrebbe accompagnato le parole con gesti volgari, facendo anche riferimenti al rapporto della premier con l’ex presidente statunitense Donald Trump.





L’episodio è ora oggetto di indagine da parte della Procura di Civitavecchia, guidata dal procuratore Alberto Liguori, che ha aperto un fascicolo dopo aver ricevuto l’informativa dei carabinieri. Gli inquirenti stanno acquisendo i filmati della serata per verificare i contorni dell’accaduto e stabilire se procedere per diffamazione aggravata o vilipendio. Nel procedimento, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata indicata come parte offesa.

La contestazione era avvenuta poco prima dell’inizio del concerto. In quell’occasione, il cantante si era rivolto al pubblico con insulti rivolti alla premier, accompagnandoli da “gesti volgari in relazione al rapporto tra la premier e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump”, come riportato anche dall’Adnkronos.

La reazione dei presenti non era stata favorevole. Alcuni spettatori avevano fischiato, altri avevano contestato apertamente l’atteggiamento del cantante, e non pochi avevano lasciato la platea in segno di disapprovazione.

La vicenda ha avuto ampia eco anche sui social. Diversi utenti hanno condannato il comportamento dell’artista, ritenuto inopportuno rispetto al contesto musicale. “Andava fermato, è ingaggiato per cantare, non per insultare”, ha scritto un commentatore. Un altro ha aggiunto: “Ha iniziato a fare una polemica politica fuori contesto. Parolacce e gesti sui genitali, ha ricevuto fischi e qualcuno è anche andato via. Inguardabile”.

Il caso rimane ora nelle mani della magistratura, che dovrà valutare se le parole e i gesti di Adriano Pappalardo configurino reati perseguibili. Nel frattempo, l’episodio ha sollevato un acceso dibattito pubblico, dividendo opinioni e attirando critiche nei confronti del cantante.



