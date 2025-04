Affari Tuoi, Angela accetta l’offerta da 50mila euro: “È la prima volta che penso a me stessa”

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 15 aprile 2025 su Rai 1, la protagonista è stata Angela Ricco, infermiera 32enne di Barletta, in rappresentanza della Puglia. Accompagnata dal marito Giuseppe, Angela ha condiviso la sua storia personale, raccontando di essere mamma della piccola Giulia, di un anno e mezzo, e in attesa della seconda figlia.





Durante la trasmissione, la coppia ha scherzato con il conduttore Stefano De Martino sulla scelta del nome per la bambina in arrivo, menzionando “Giada” e “Carla” come possibili opzioni, lasciando però la decisione finale alla sorellina maggiore .​

La partita di Angela è iniziata con l’eliminazione di pacchi contenenti importi minori, ma anche di alcuni premi significativi, come i 100.000 euro. Nonostante ciò, ha mostrato determinazione, rifiutando offerte iniziali del Dottore, tra cui una di 33.000 euro, e successivamente un’offerta di 39.000 euro per due tiri. Dopo aver eliminato pacchi con valori di 75 euro e 10.000 euro, Angela ha continuato a giocare con coraggio. In un momento particolare, ha dichiarato di aver sognato un ex pacchista delle Marche, Alberto, e ha scelto il pacco corrispondente, che conteneva 50 euro, l’ultimo pacco blu rimasto .​

Verso la fine della partita, con i pacchi da 20.000, 30.000 e 200.000 euro ancora in gioco, il Dottore ha proposto un’offerta di 50.000 euro. Angela, riflettendo sull’importanza della somma per la sua famiglia, ha deciso di accettare l’offerta, affermando: “200.000 euro ti cambiano la vita, 50.000 sono un bell’aiuto. Non me la sento di gettarli all’aria, e quindi li accetto” . Nel suo pacco, il numero 1, erano contenuti 30.000 euro, mentre gli altri pacchi rimasti contenevano 20.000 e 200.000 euro.​

La partecipazione di Angela ad Affari Tuoi è stata caratterizzata da emozione e determinazione, culminando in una vincita significativa che rappresenta un importante sostegno per la sua famiglia in crescita.