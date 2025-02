Affari Tuoi, Federica trionfa e la madre si emoziona: “Ha sconfitto una malattia, essere qui è un’occasione speciale”

Nella puntata di giovedì 27 febbraio del popolare game show “Affari Tuoi”, trasmessa su Rai1, la protagonista è stata Federica, originaria del Trentino Alto Adige, che ha partecipato insieme a sua madre Michela. La giovane imprenditrice, titolare di una start-up di dermocosmesi, ha giocato con il pacco numero 19, ma la sua avventura si è conclusa con un misto di soddisfazione e rammarico.





La partita è iniziata in maniera complicata per Federica e sua madre. Dopo aver aperto il primo pacco da 5mila euro, le due hanno subito dovuto dire addio all’importante cifra di 300mila euro. Nonostante questo colpo iniziale, il clima in studio si è mantenuto leggero grazie al ritrovamento del pacco contenente i canederli, accompagnato dalla consueta corsa del conduttore Stefano De Martino.

La fortuna ha poi sorriso alle due concorrenti, che sono riuscite a eliminare cifre basse come 1 e 50 euro. L’entusiasmo è esploso quando hanno trovato il pacco dello “0 euro”, un momento celebrato con una performance sulle note di “Anema e Core”. Tuttavia, la tensione è tornata a salire quando il Dottore ha fatto la sua prima offerta: 33mila euro. A questa proposta, Michela ha risposto con ironia: “Dopo nove anni di matrimonio o si gioca a burraco o si gioca ad Affari Tuoi. Io ho scelto Affari Tuoi.” Nonostante l’ilarità generale, madre e figlia hanno deciso di rifiutare.

La partita è proseguita con l’eliminazione di pacchi importanti come quelli da 20mila, 10mila, 100 e 75mila euro. Nonostante ciò, sono riuscite a mantenere in gioco cifre significative. Quando il Dottore ha alzato la posta con un’offerta di 40mila euro, Federica ha nuovamente declinato, motivando così la sua scelta: “Ho sempre lavorato, fin da quando sono piccola, anche se mia mamma c’è sempre stata. Conosco il valore dei soldi ma rifiuto l’offerta. Io e mia mamma una cosa sola.”

Durante la trasmissione, Michela ha condiviso un momento toccante parlando del rapporto con sua figlia: “Mia figlia è un gioiello, ha imparato da me, le ho fatto da mamma e da papà. Da papà non le ho saputo fare. Federica è forte, ha superato una malattia importante, i disturbi alimentari e l’anoressia. Per me essere qua è un’opportunità di crescita e di forza. Ha dimostrato di essere forte.”

Con un solo pacco blu rimasto in gioco e cifre importanti ancora sul tabellone, il Dottore ha aumentato l’offerta a 50mila euro. Anche in questo caso, Federica ha scelto di andare avanti. Tuttavia, dopo aver eliminato i pacchi da 15mila, 30mila e infine i 200mila euro, si è trovata a dover decidere tra due possibilità: 10mila e 100mila euro. Per la terza volta consecutiva, il Dottore ha riproposto l’offerta di 50mila euro.

Alla fine, Federica ha accettato l’offerta del Dottore, portando a casa una somma considerevole ma rinunciando al contenuto del suo pacco numero 19, che conteneva ben 100mila euro. Un finale agrodolce per madre e figlia che, nonostante tutto, hanno vissuto un’esperienza intensa e ricca di emozioni.

La puntata si è conclusa con il consueto entusiasmo del pubblico in studio e con Stefano De Martino che ha salutato le concorrenti sottolineando il loro coraggio e la loro determinazione.