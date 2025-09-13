Affari Tuoi, la partita di Mattia va male ma alla Regione Fortunata vince 100mila euro: “Un sogno”





La puntata del noto programma televisivo “Affari Tuoi” del 12 settembre ha visto protagonista Mattia, un carpentiere proveniente dalla Valle d’Aosta, affiancato dal fratello Simone. La serata è stata caratterizzata da una serie di momenti emozionanti e da un finale sorprendente. Mattia ha giocato con il pacco numero 15, mentre l’oggetto speciale della serata era la grolla, un calice tradizionale utilizzato per mantenere caldo il vino.





La partita è iniziata con un buon auspicio: il primo pacco aperto, proveniente dalla Basilicata, conteneva solo 1 euro. Tuttavia, la situazione è rapidamente cambiata con l’apertura di pacchi rossi, tra cui quelli contenenti 10mila, 200mila, 100mila e 300mila euro. Nonostante questa serie di perdite significative, il concorrente valdostano ha mantenuto un atteggiamento positivo e determinato, affermando: “Bisogna lottare”. La prima serie di tiri si è conclusa con l’apertura del pacco nero, contenente 15mila euro.

Il “Dottore”, figura centrale del gioco, ha subito proposto un cambio di pacco, che Mattia ha deciso di rifiutare. Continuando la sua partita, ha aperto il pacco numero 1 della Lazio, che conteneva 30mila euro, alimentando una sensazione di maledizione sulla sua partita. Tuttavia, la fortuna ha iniziato a sorridergli con la scoperta dei 20 euro e della grolla. Successivamente, i pacchi blu del numero 9 dell’Emilia Romagna e del numero 6 della Sardegna hanno contribuito a riequilibrare il tabellone.

Dopo altri tiri fortunati, la situazione si è stabilizzata con quattro pacchi blu e tre rossi rimasti. A questo punto, il “Dottore” ha offerto nuovamente il cambio di pacco, e questa volta Mattia ha accettato, scegliendo il numero 3 che apparteneva alla Puglia. Il pacco originario del concorrente si è rivelato contenere solo 500 euro.

Nel momento decisivo della partita, il “Dottore” ha avanzato un’offerta di 15mila euro per fermare il gioco, ma Mattia l’ha rifiutata. Poco dopo, ha trovato il pacco contenente 75mila euro, un colpo che ha complicato ulteriormente la sua situazione. Il “Dottore” ha proposto ancora un cambio di pacco, ma questa volta il concorrente valdostano ha deciso di mantenere la sua scelta.

Con il tabellone ormai ristretto, Mattia si è ritrovato con due opzioni finali: un pacco contenente 0 euro e uno con Gennarino, la mascotte del programma che può riservare sorprese. A questo punto, il gioco si è spostato alla fase della “Regione Fortunata”, in cui il concorrente ha avuto la possibilità di indicare una regione per tentare di cambiare il proprio destino. Dopo un momento divertente in cui Gennarino gli ha dato una leccata sull’orecchio, quasi a suggerirgli cosa scegliere, Mattia ha puntato sulla Puglia, indicando come seconda opzione la Campania.

La scelta della Puglia si è rivelata vincente: grazie a questa decisione, Mattia è tornato a casa con un premio di 100mila euro. Un risultato che ha ribaltato completamente una partita che sembrava destinata a concludersi senza alcuna vincita significativa.

La puntata si è conclusa tra applausi e sorrisi, con Mattia e il fratello Simone visibilmente emozionati per l’esito finale. Un percorso fatto di alti e bassi che ha dimostrato quanto sia imprevedibile il gioco dei pacchi di “Affari Tuoi”



