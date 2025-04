Affari Tuoi, Noemi in lacrime scambia un salame per zero euro: “A casa nostra mancano anche le porte”

Lunedì 28 aprile, Noemi, rappresentante della regione Basilicata, ha partecipato alla trasmissione “Affari tuoi”. La concorrente, accompagnata dal fidanzato Armando, ha tentato la fortuna nel programma condotto da Stefano De Martino. La coppia sperava di ottenere una somma di denaro per arredare la loro abitazione. Durante il gioco, il Dottore Pasquale Romano ha offerto loro la possibilità di cambiare il pacco numero 3, che conteneva un salame pezzente. Tuttavia, il pacco scelto da Noemi, il numero 13, non ha portato fortuna, contenendo 0 euro. Armando ha cercato di confortare la sua compagna con parole di affetto: “Ti amo, non ti preoccupare amore, andremo avanti da soli come abbiamo sempre fatto. Siamo fortunati in amore.”





Noemi, originaria di Carbone in provincia di Potenza, lavora come addetta al controllo qualità in un’impresa ortofrutticola. Si occupa della preparazione delle prove di tracciabilità e del controllo dei prodotti. La relazione con Armando dura da sei anni e i due convivono da cinque anni. Durante la puntata, Stefano De Martino ha sottolineato che nella loro casa mancano ancora molti elementi essenziali. Noemi ha risposto con ironia: “Ci sono i pavimenti.” Ha poi aggiunto: “La camera da letto è pronta. Abbiamo la cucina, il tavolo ancora no. Non abbiamo le porte. È una casa vuota, ma piena d’amore.”

Nel corso del gioco, Noemi ha aperto i primi sei pacchi che contenevano diverse somme: 20 euro, 20mila euro, 75mila euro, 200mila euro, 30mila euro e 500 euro. Il Dottore le ha offerto 22mila euro, ma lei ha deciso di rifiutare: “Mia madre mi ha sempre detto che alla prima offerta dovrei accettare e andarmene. Ma io sono una guerriera, quindi rifiuto e vado avanti.” Nei pacchi successivi si trovavano 50 euro, 100 euro e 200 euro. Nonostante l’offerta di cambiare il pacco, Noemi e Armando hanno scelto di continuare senza effettuare cambi. I pacchi successivi contenevano Gennarino, 5mila euro e 1 euro. Il Dottore ha alzato l’offerta a 31mila euro, ma ancora una volta Noemi ha rifiutato: “Sono una combattente e continuo a combattere.”

Dopo aver aperto il pacco con 10 euro, il Dottore ha proposto nuovamente il cambio, ma la concorrente ha spiegato: “Ho paura di cambiare, anche se il numero 3 non significa niente per me. Rifiuto il cambio.” Nei tiri successivi sono stati aperti pacchi contenenti 15mila euro e 300mila euro. L’offerta del Dottore è tornata a 22mila euro. Commosso, Noemi ha dichiarato: “Ho tanta paura, ma sono anche determinata. Tutto ciò che ho avuto fino a oggi è stato solo grazie a me e sono tanto orgogliosa di dirlo. Non mi abbatto facilmente, rifiuto l’offerta e vado avanti.”