Affari Tuoi, puntata del 3 settembre: Michael dalla Toscana si ferma a 28mila euro, ma nel pacco c’erano 75mila





Allora, puntata bella tirata quella di stasera su Affari Tuoi. Protagonista? Michael, direttamente da Pistoia, che dopo tredici episodi passati a guardare gli altri, finalmente è finito sotto ai riflettori (e pure un po’ sotto pressione, mi sa). Con lui, la compagna Jenny, che alla fine si sono portati a casa 28mila euro – mica bruscolini, eh – accettando l’offerta del temutissimo Dottore proprio alla fine. E qui la beffa: nel pacco c’erano 75mila euro. Sì, avete letto bene. Classico.





Tra le novità di questa stagione, ci hanno piazzato il pacco nero, quello col valore segreto che lo sa solo il notaio (così per il brivido), e le gnacchere – che sono tipo delle nacchere toscane, ma con più “gnac”, portate da Thanat. Insomma, han voluto fare un po’ di scena.

La partita di Michael? Un vero e proprio rollercoaster. Parte subito male: primo pacco aperto – via 30mila euro, ciao. Secondo giro? Peggio ancora, saltano i 100mila. Che sfiga. Il Dottore subito tenta: “Vi do 28mila, che dite?” Michael e Jenny manco ci pensano, rifiutano. Poi arriva anche la proposta di cambiare il pacco, ma niente, fedelissimi al numero 14.

Ancora eliminazioni pesanti, pure 20mila euro che spariscono. A un certo punto, si apre il famigerato pacco nero: dentro ci stanno 30mila euro. Il Dottore sembra quasi divertirsi: “Questa partita è spaccata a metà, 4 rossi grandi, 4 blu”. Seconda offerta? 35mila euro. Niente da fare, Michael e Jenny tengono duro.

E poi il solito finale da cardiopalma – tre pacchi rossi (50mila, 75mila, 300mila euro), due blu. Michael chiede 200mila euro (giustamente, se si sogna, si sogna in grande), ma il Dottore non ci sente: rilancia ancora con 35mila. Si va avanti, fuori Gennarino, restano i soldi grossi e i 200 euro. Altro cambio proposto, altro rifiuto. E qui arriva la mazzata: via i 300mila, fine dei giochi milionari.

Arrivano all’ultimo giro: dentro rimangono 50mila, 75mila e… 200 euro. Offerta finale, 21mila. Michael e Jenny tirano dritto. Eliminati pure i 50mila. Rimane o il colpaccio o la miseria. Il Dottore tenta l’ultimo colpo: 28mila euro. Stavolta ci pensano un attimo e dicono sì – scelta saggia o no, sta di fatto che nel pacco loro c’erano i 75mila. Insomma, un bel “ahi!” finale.

Michael e Jenny comunque escono felici – o almeno così dicono – perché quei 28mila euro fanno sempre comodo, soprattutto a una coppia giovane che ha “tanto da fare”, come sottolineano loro. Certo, un po’ di amaro in bocca gli sarà rimasto, ma oh, meglio che niente. E Affari Tuoi si conferma sempre il solito mix di suspense, colpi di scena e pacchi (a volte, nel vero senso della parola).



