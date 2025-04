Affari Tuoi, Ricardo accetta l’offerta da 40mila euro: “A volte nella vita bisogna accontentarsi”

Nella puntata di venerdì 25 aprile di Affari Tuoi, Ricardo, originario della Spagna e residente a Padova, ha partecipato a una partita caratterizzata da momenti di tensione e festeggiamenti. Il concorrente, che lavora come consulente immobiliare, ha condiviso l’esperienza con la madre Valentina, una tappezziera che ha espresso il suo orgoglio dicendo: “Mio figlio è unico.” La serata ha visto come specialità il baccalà, un piatto che ha subito animato l’atmosfera in studio.





L’inizio della partita non è stato dei migliori per Ricardo. Il primo pacco scelto, il numero 19, ha rivelato un valore di 75mila euro. Il secondo pacco, il numero 16, conteneva 30mila euro, ma il concorrente ha saputo riprendersi trovando successivamente 10 euro nel pacco numero 8, il suo primo pacco blu. La situazione si è risollevata ulteriormente quando nel pacco numero 4, proveniente dalla Campania, ha trovato il baccalà, scatenando l’entusiasmo in studio. A seguire, ha pescato 200 euro, un buon segnale per la sua strategia di gioco.

Un momento significativo è stato quando Ricardo ha chiamato il numero 13, un numero carico di significato per lui: “È il compleanno mio e di mio fratello.” Il pacco, tuttavia, conteneva solo 50 euro. Dopo i primi sei tiri, gli è stata proposta un’opzione di cambio, che inizialmente accetta, ma poi rivela essere uno scherzo. Il Dottore, però, lo costringe a procedere con il cambio, e Ricardo decide di optare per il pacco numero 9, seguendo il consiglio di Stefano De Martino: “Mal che vada, lo riprendi dopo.”

Nel pacco numero 15, proveniente dal Molise, si trovano 200mila euro, ma Ricardo non si lascia scoraggiare. Con due tiri ancora da effettuare, il suo destino oscilla tra un euro e 50mila euro. Quando il Dottore lo contatta nuovamente, gli offre un cambio o un’offerta, ma il concorrente decide di mantenere il pacco numero 8. Nei successivi tiri, trova Gennarino nel pacco numero 2 della Valle D’Aosta, seguito da pacchi contenenti 5 euro e 10mila euro.

L’offerta del Dottore si fa sempre più allettante, con 27mila euro sul tavolo, ma Ricardo rifiuta. La partita prosegue e si avvia verso la conclusione, con il concorrente che non riesce a trovare i 300mila euro. Decide di chiamare il pacco numero 12, proveniente dalla Sicilia, la regione della sua compagna, scoprendo che contiene 15mila euro. Nel pacco numero 8, però, non ci sono né 5mila né 500 euro, portando la situazione a una parità: due pacchi blu e due rossi, con valori di 0 e 100 da un lato, e 20mila e 100mila dall’altro.

Il Dottore, sempre attento, propone 15mila euro, ma Ricardo rifiuta nuovamente. Fortunatamente, nel pacco di Valentina trova 0 euro, un momento di sollievo per entrambi. L’offerta successiva del Dottore sale a 20mila euro, ma il concorrente, con una certa determinazione, decide di non accettarla, affermando: “La vita è fatta di rischi.”

Alla fine, nel pacco numero 9, scelto all’inizio, si trovano solo 100 euro. L’offerta finale del Dottore è di 40mila euro. Dopo una riflessione, Ricardo conclude: “Nella vita, a volte, ci si deve accontentare,” e accetta l’offerta. Alla fine, nel suo pacco c’erano solo 20mila euro, un risultato che, sebbene non ottimale, rappresenta comunque una vittoria per il concorrente e sua madre.