Affari Tuoi riparte con Pompea dalla Basilicata: sbaglia e resta a mani vuote





Il noto programma televisivo Affari Tuoi è tornato sugli schermi, inaugurando la nuova stagione dopo la pausa estiva. Conduce il game show Stefano De Martino, accompagnato dai pacchisti rappresentanti delle regioni italiane. Tra loro, la protagonista della serata è stata Pompea, originaria della Basilicata, che ha tentato la fortuna nel celebre gioco dei pacchi. Nonostante l’entusiasmo e il coinvolgimento emotivo, la serata di Pompea si è conclusa senza alcuna vincita.





La nuova edizione del programma introduce alcune novità, tra cui il misterioso “pacco nero”, il cui contenuto rimane ignoto fino all’apertura, persino al dottore che guida le trattative. Tuttavia, per Pompea, la presenza del pacco nero non ha portato i risultati sperati.

La partita della pacchista della Basilicata è iniziata con una serie di scelte sfortunate. Nei primi turni, ha eliminato dal tabellone premi significativi come 15mila euro, 100mila euro e 300mila euro, oltre a somme minori come 20 euro e 1 euro. A quel punto, ha chiesto al dottore di poter effettuare un cambio di pacco, abbandonando il numero 12 per il numero 17. La scelta del nuovo numero era legata a motivazioni personali: “Speravo di pescarlo perché è un numero che mi ritrovo tante volte. Il 17 è nato il mio compagno, ci siamo fidanzati il 17, e lo volevo a tutti i costi. Spero mi porti fortuna” ha spiegato.

Nonostante il cambio di pacco, la fortuna non ha sorriso a Pompea. Nei turni successivi, ha eliminato altri premi importanti, tra cui 5mila euro e 200mila euro. Il dottore le ha offerto due opzioni: continuare con cinque tiri oppure accettare un assegno di 9mila euro. La pacchista ha deciso di rifiutare l’offerta, dichiarando: “Sono soldi, ma il mio sogno è comprare casa. Con questi non compro niente, rifiuto”. Con questa motivazione, ha scelto di proseguire nel gioco.

Nei cinque tiri seguenti, Pompea ha eliminato dal tabellone ulteriori somme: 10mila euro, 50mila euro, il pacco nero (contenente 200mila euro), 0 euro e 20mila euro. Alla fine del turno, l’unico premio rimasto in gioco era quello da 75mila euro. Il dottore le ha offerto un nuovo cambio di pacco, ma Pompea ha preferito mantenere la sua scelta precedente. Quando ha aperto il pacco numero 17, ha scoperto che conteneva appena 200 euro, lasciandola senza alcuna vincita significativa.

Nonostante l’esito negativo della sua partita principale, Pompea ha avuto una seconda possibilità grazie alla “Regione Fortunata”, una fase del gioco che consente ai concorrenti di tentare di vincere ulteriori premi scegliendo due regioni italiane. Per il premio da 100mila euro, Pompea ha indicato l’Emilia Romagna, mentre per quello da 50mila euro ha scelto il Veneto. Purtroppo, le sue scelte non si sono rivelate corrette e la pacchista della Basilicata è tornata a casa a mani vuote.

La serata si è conclusa con un mix di emozioni per Pompea, che aveva partecipato al programma accompagnata dal padre Francesco. Nonostante l’esito sfortunato, la sua determinazione e la sua storia personale hanno regalato momenti di grande intensità al pubblico televisivo.



