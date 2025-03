Aggredita e colpita una donna di 70 anni da cinque giovani su un autobus a Milano: il video dell’attacco

La polizia di Milano ha identificato e arrestato cinque giovani, accusati di aver commesso una rapina pluriaggravata lo scorso autunno a bordo di un autobus cittadino. L’incidente è avvenuto su un mezzo della linea 80, che collega Quinto Romano a De Angeli, nella zona ovest della città. Qui, i cinque ragazzi hanno circondato una pensionata, colpendola con violenza per sottrarle la collanina d’oro che indossava.





L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini e ha messo in moto una complessa attività investigativa da parte delle forze dell’ordine. Grazie alla determinazione degli agenti, è stato possibile risalire ai responsabili della brutale aggressione. La svolta nelle indagini è arrivata grazie al riconoscimento fotografico fornito dalla figlia dell’anziana vittima, che si trovava con la madre al momento dell’episodio. Inoltre, l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’autobus ha fornito elementi utili per identificare i colpevoli.

A fine febbraio, gli investigatori sono riusciti a individuare i cinque minorenni, tutti di origini egiziane. Nei giorni scorsi, la Polizia ha proceduto al loro arresto, portandoli in carcere. La rapidità con cui le forze dell’ordine hanno agito dimostra l’impegno nel contrastare la criminalità, soprattutto nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani.

L’aggressione ha avuto luogo in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica, in particolare sui mezzi di trasporto pubblico. Le vittime di reati simili spesso si sentono vulnerabili e insicure, e la presenza di telecamere di sorveglianza è diventata fondamentale per garantire un maggiore controllo e una risposta tempestiva alle emergenze.

Il fatto che la figlia della vittima sia riuscita a riconoscere gli aggressori attraverso le immagini fotografiche è un aspetto cruciale per il progresso delle indagini. Questo dimostra l’importanza della collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità. Le testimonianze oculari e le evidenze visive sono elementi chiave per costruire un caso solido e per assicurare i responsabili alla giustizia.

La rapina ha lasciato segni profondi non solo sulla vittima, ma anche sulla sua famiglia, che ha vissuto momenti di angoscia e preoccupazione. La violenza subita da una persona anziana suscita una particolare indignazione nella comunità, poiché rappresenta un attacco a valori fondamentali come il rispetto e la dignità.