Aggredito con un coltello dalla risorsa che occupava la casa: choc per l’inviato di Mario Giordano





L’occupazione abusiva degli immobili rappresenta una problematica significativa in Italia, compromettendo la serenità e la stabilità finanziaria dei cittadini onesti, i quali si trovano privati dell’utilizzo dei propri beni.





Questo tema è oggetto di costante attenzione da parte del programma “Fuori dal Coro”, trasmesso su Rete4 e condotto da Mario Giordano, che si occupa di approfondire questioni di attualità e politica. L’attuale vicenda, che ricorda il film del 1979 “Kramer contro Kramer” di Robert Benton, vede coinvolti due individui con lo stesso nome, Michele. I

l signor Michele, un cittadino romeno occupante abusivo, ha espresso forti critiche nei confronti del signor Michele, proprietario dell’immobile, nonché nei confronti della troupe giornalistica intervenuta sul luogo per ottenere chiarimenti, in diretta televisiva. L’occupante abusivo non ha corrisposto il canone di locazione da agosto 2024, accumulando un debito di 10.000 euro.

Michele (l’occupante abusivo romeno) contro Michele (il proprietario di casa) e contro di noi, davanti alle nostre telecamere.

L’abusivo Michele non paga l’affitto da agosto 2024 e ha un debito di 10.000 euro. Il servizio di @tortigian a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/2adxZHkCGI — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 16, 2025

L’individuo in questione, di fronte alle telecamere, manifestando segni di agitazione e panico, si rivolge al proprietario dell’immobile con tono accusatorio, affermando: “È fondamentale che si comunichi la verità alle persone, piuttosto che diffondere informazioni false. Se si possiede integrità morale, se si è un individuo di valore, come questo, se si è un uomo!”.

Successivamente, l’individuo indirizza la propria ira verso i giornalisti, la troupe di Gianluca Torti, e in particolare verso il signor Michele, proprietario dell’immobile, con espressioni di disprezzo e offese personali. Il signor Michele tenta di calmare l’individuo, esortandolo a evitare contatti fisici. L’individuo, tuttavia, intensifica la propria aggressività, minacciando il signor Michele di violenza fisica, affermando: “La colpirò con sette coltellate se non si allontana immediatamente”. Il signor Michele, descrivendo la situazione come estremamente difficile, esprime il proprio timore di instaurare una comunicazione costruttiva con l’individuo, dichiarando: “È impossibile comunicare efficacemente con una persona che reagisce in questo modo. Ho paura di avvicinarmi, ho paura di questa persona”.

Nel frattempo, l’individuo di nazionalità romena continua a proferire espressioni volgari e offensive, ripetendo ossessivamente la frase “Io sono un uomo, sono un uomo, uomo, uomo”, e rivolgendo al signor Michele ulteriori insulti. Gianluca Torti interviene nel servizio per fornire un contesto alla situazione, spiegando che il contratto di locazione è scaduto e che è stata emessa una convalida di sfratto. Pur riconoscendo che l’occupante si trova in una posizione di torto, Torti sottolinea che la sua risposta si limita a manifestazioni di aggressività e violenza.

L’individuo continua a proferire insulti, rivolgendosi al signor Michele con espressioni di disprezzo e offese personali. Il signor Michele, disperato, tenta di fargli comprendere che gli insulti non hanno alcun valore legale. Nonostante i tentativi del signor Michele, l’individuo continua a urlare, proferendo ulteriori insulti e facendo riferimento a stereotipi e pregiudizi.



