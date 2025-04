Aggressione a Milano, donna di 43 anni ferita dall’ex con un cacciavite: è in gravi condizioni

Una brutale aggressione ha scosso la città di Milano sabato 12 aprile, quando una donna di 43 anni è stata attaccata con un cacciavite fuori da un supermercato Conad in corso Lodi. L’aggressore, identificato come l’ex convivente della vittima, ha utilizzato l’arma per infliggere almeno dieci colpi al volto della donna.





L’uomo, di 54 anni, è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia locale. L’arresto è avvenuto all’angolo con via Polesine, zona Corvetto, grazie all’intervento di una pattuglia che presidiava l’area. I passanti, allertati dalle urla della vittima, hanno contribuito a indirizzare le forze dell’ordine verso il sospetto. L’uomo è ora accusato di maltrattamenti e lesioni pluriaggravate.

La donna, in condizioni critiche, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Policlinico. Le ferite riportate all’occhio e alla testa sono gravi, e la prognosi rimane riservata. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’aggressione e valutare se ci siano precedenti segnalazioni di violenza da parte dell’uomo.

Il comandante della polizia locale, Gianluca Mirabelli, ha dichiarato che gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza nei pressi del supermercato Conad. L’obiettivo è determinare se la donna sia stata seguita dall’ex convivente prima dell’attacco. La relazione tra i due, che ha recentemente avuto una conclusione voluta dalla donna, include anche due figli minorenni.

La situazione richiede un’attenta analisi delle prove e delle testimonianze per comprendere appieno l’accaduto. “Spetta ora agli agenti di polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, la ricostruzione della dinamica e tutti gli approfondimenti anche su eventuali segnalazioni precedenti da parte della vittima,” ha dichiarato il comandante in un comunicato.

L’aggressione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle donne e sull’efficacia delle misure di protezione per le vittime di violenza domestica. La comunità di Milano è in attesa di ulteriori sviluppi e di un’azione decisa da parte delle autorità per prevenire simili episodi in futuro.