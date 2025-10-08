Aggressione shock: donna torna a casa e viene morsa, picchiata e rapinata da un giovane!





Una donna di 44 anni è stata brutalmente aggredita la scorsa notte a Sondrio, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre rientrava da lavoro. Le forze dell’ordine hanno arrestato un giovane originario del Mali, ospite di un centro di accoglienza locale: è accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni gravissime.





La vittima stava camminando verso casa attorno alle 23:30 quando è stata aggredita. Le condizioni in cui è stata ritrovata destano forte allarme: era a terra, in stato di semicoscienza, con il volto tumefatto, l’orecchio praticamente staccato a morsi e profonde ferite su tutto il corpo, con sangue che le colava dagli occhi. Le lesioni sono di estrema gravità.

Trasportata d’urgenza al Pronto soccorso, è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, dove medici e operatori sanitari stanno effettuando accertamenti. Le sue condizioni restano critiche, ma al momento stabili rispetto al pericolo di vita.

Le segnalazioni arrivate dal personale sanitario, che aveva osservato un individuo fuggire dalla scena, hanno consentito agli agenti della Squadra Volanti di localizzare e fermare un giovane poco distante. Era in stato confusionale e i suoi vestiti erano intrisi di sangue.

Nel suo zaino sono stati rinvenuti documenti e il bancomat della vittima, elementi che hanno permesso di collegarlo agilmente al crimine. Avvertita la Procura della Repubblica di Sondrio, diretta dal procuratore Piero Basilone, il 24enne è stato arrestato e trasferito al carcere cittadino in attesa della convalida del fermo.

L’aggressione non sembra un caso isolato: in questi mesi, in città si segnalano antecedenti simili che hanno alimentato preoccupazione e dibattito pubblico. In questo contesto si inseriscono anche le prime reazioni politiche. Mauro Verga, presidente del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, ha dichiarato che «serve un’azione decisa per tutelare i cittadini», denunciando un «clima di crescente insicurezza che […] sta segnando profondamente la percezione dei residenti».



