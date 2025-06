Air India rompe il silenzio offrendo un risarcimento alle famiglie dopo l’incidente aereo con 242 passeggeri a bordo

Alle 18:25 ora locale di questa sera, il volo AI 171 della Air India, diretto a Londra Gatwick, sarebbe dovuto atterrare nel Regno Unito.





Ma dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, in India, l’aereo si è schiantato a Meghani Nagar, un quartiere residenziale. Da allora, le autorità hanno accertato che l’aereo ha colpito il dormitorio di un istituto medico.

Air India riferisce che a bordo dell’aereo c’erano 242 persone. La compagnia ha dichiarato: “Di queste, 169 sono cittadini indiani, 53 cittadini britannici, 1 cittadino canadese e 7 cittadini portoghesi”.

In un aggiornamento all’Associated Press , il commissario di polizia della città di Ahmedabad GS Malik ha dichiarato che, nonostante “sembra che non ci siano sopravvissuti all’incidente aereo”, la polizia ha confermato la presenza di un sopravvissuto.

Una dichiarazione attribuita al presidente di Air India, Natarajan Chandrasekaran, è stata recentemente rilasciata dal Tata Group, proprietario della compagnia.

Nella dichiarazione su Twitter si legge: “Siamo profondamente angosciati dal tragico evento che ha coinvolto il volo Air India 171”.

“Nessuna parola può esprimere adeguatamente il dolore che proviamo in questo momento. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie che hanno perso i loro cari e a coloro che sono rimasti feriti.”

Prosegue: “Il Gruppo Tata fornirà 1 crore di rupie [116.000 dollari] alle famiglie di ogni persona che ha perso la vita in questa tragedia. Copriremo anche le spese mediche dei feriti e garantiremo che ricevano tutte le cure e il supporto necessari. Inoltre, forniremo supporto alla costruzione dell’ostello del BJ Medical”.

Il comunicato stampa prosegue: “Rimaniamo fermi nel sostenere le famiglie e le comunità colpite in questo momento inimmaginabile”.

Anche il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha condiviso su Twitter quanto “la tragedia di Ahmedabad ci abbia sconvolti e rattristati”, aggiungendo: “È straziante oltre ogni dire. In quest’ora triste, i miei pensieri sono rivolti a tutti coloro che ne sono stati colpiti. Sono in contatto con ministri e autorità che stanno lavorando per assistere le persone colpite”.

Nel frattempo, il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha commentato l’incidente “devastante”, affermando: “Le scene che si vedono di un aereo diretto a Londra con a bordo numerosi cittadini britannici che si schianta nella città indiana di Ahmedabad sono devastanti”.

“Sono tenuto costantemente aggiornato sull’evolversi della situazione e i miei pensieri sono rivolti ai passeggeri e alle loro famiglie in questo momento di profonda sofferenza”.

Nelle ultime ore, un terrificante filmato dell’incidente è diventato virale in rete e mostra l’aereo che scende rapidamente fino a quando un’esplosione diventa udibile e visibile.

Un’enorme nube di fumo si è sollevata nei pressi dell’aeroporto a causa di un incendio scoppiato successivamente.