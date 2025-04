Al Bano contro i cellulari ai concerti: “Stop alle registrazioni complete durante gli show”

Il famoso cantante Al Bano ha reso noto attraverso i suoi canali social che ai prossimi concerti sarà vietato registrare l’intero evento con i cellulari. Nella nota pubblicata, non è specificato se il divieto si estenda anche a chi desidera riprendere brevi spezzoni o canzoni complete da condividere sui social media per mostrare la propria presenza agli spettacoli del noto artista di San Marco Cellino. Al Bano ha scelto di comunicare questa importante novità direttamente ai suoi fan, spiegando le ragioni dietro questa decisione.





Il cantante ha pubblicato il messaggio sul proprio profilo Instagram, affermando: “D’ora in poi si comunica d’accordo con gli organizzatori che la registrazione integrale dei concerti e la loro diffusione sono severamente vietate. Vi invitiamo a spegnere il cellulare e ad accendere il sogno di vivere pienamente la magia della musica.” Al Bano ha anche sottolineato che, a suo avviso, tale comunicazione era superflua, poiché esistono già leggi che vietano tali pratiche.

Negli ultimi anni, diverse star internazionali hanno adottato misure simili, imponendo restrizioni sull’uso dei cellulari durante i concerti. Al Bano ha voluto ribadire l’importanza di rispettare il diritto d’autore, dichiarando: “I concerti sono un’opera protetta dal diritto d’autore. Se c’è un divieto e qualcuno lo infrange, può essere allontanato o essere denunciato per violazione del copyright. Rispetto per gli artisti e per ciò che essi richiedono.”

Questa comunicazione arriva in un momento particolare per Al Bano, che ha recentemente annunciato quattro concerti in Spagna. Gli eventi si terranno in coppia con l’ex moglie Romina Power e il figlio Yari Carrisi Power. Il tour spagnolo è stato presentato con una serie di eventi promozionali nel paese iberico, con le date fissate per il 24 maggio al “Movistar Arena” di Madrid, l’8 luglio al “Palau de Pedralbes” di Barcellona, il 18 luglio all’Anfiteatro do Parque de Santa Margarida di A Coruña e, infine, il 27 agosto all’Auditorio Marbella di Málaga.

La decisione di Al Bano di limitare l’uso dei cellulari durante i concerti riflette una crescente tendenza tra gli artisti a voler garantire un’esperienza più autentica e coinvolgente per il pubblico. Molti artisti ritengono che l’uso eccessivo dei dispositivi digitali possa distogliere l’attenzione dall’evento stesso, riducendo la connessione emotiva tra l’artista e i fan.

Negli ultimi anni, il dibattito sull’uso dei cellulari ai concerti è diventato sempre più acceso, con diversi artisti che si sono espressi a favore di una maggiore attenzione alla musica e all’esperienza dal vivo. Al Bano, con la sua decisione, si unisce a una lista crescente di colleghi che hanno scelto di porre limiti all’uso della tecnologia durante le performance.

Il messaggio di Al Bano è chiaro: l’arte e la musica meritano di essere vissute senza distrazioni. La sua richiesta di spegnere i cellulari è un invito a tutti i presenti a godere appieno della performance, immergendosi completamente nell’atmosfera creata dalla musica. Questo approccio non solo valorizza il lavoro dell’artista, ma invita anche il pubblico a partecipare attivamente all’evento, creando ricordi indimenticabili.

Inoltre, la questione del diritto d’autore rimane centrale nel dibattito. La registrazione non autorizzata di concerti può avere implicazioni legali significative, e Al Bano ha voluto evidenziare questo aspetto per sensibilizzare i suoi fan. La musica è un’arte che richiede rispetto e considerazione, e ogni artista ha il diritto di proteggere il proprio lavoro.