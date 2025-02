Al Bano deluso da Conti per Sanremo 2025: “Avevamo discusso del mio pezzo, mi ha lasciato fuori senza avvisarmi”

Il celebre cantante di Cellino San Marco svela dettagli inediti sul mancato invito al Festival e sulle sue tre canzoni “bomba”.





Al Bano Carrisi torna a far parlare di sé, questa volta per la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2025, una decisione che ha sollevato non poche polemiche. Il cantante pugliese, noto per il suo carattere schietto, ha rilasciato dichiarazioni inedite a Erretv, nel programma “A Tutto Gossip” di Valerio Riccobono. Durante l’intervista, Al Bano ha spiegato di aver presentato ben tre brani a Carlo Conti, ma nessuno di questi è stato selezionato per la competizione.

Carrisi ha raccontato di un incontro con il conduttore Carlo Conti, durante il quale si erano confrontati anche su possibili modifiche ai pezzi proposti: “Sono stato nel suo ufficio, abbiamo parlato a lungo. Mi ha suggerito di cambiare titoli e dettagli, e io ero pronto a collaborare. Poi, senza dirmi nulla, sono stato escluso”.

Nonostante la delusione, Al Bano non vuole creare tensioni: “Non voglio essere nemico di nessuno, ma non ho accettato per nulla questo gesto. Non voglio fare l’agnello sacrificale di nessuno”. Tuttavia, il cantante non nasconde l’amarezza per quella che considera una decisione ingiusta: “Io so quanto valgo e quanto posso dare al Festival. Se non mi vogliono, non ci vado”.

Tre canzoni “bomba” escluse dal Festival

Nel corso dell’intervista, il cantante ha sottolineato la qualità dei brani presentati: “Erano tre canzoni una più bomba dell’altra, e sfido chiunque a dire il contrario”. Nonostante l’esclusione, Al Bano ha trovato un curioso riscatto: “Il buon Dio si è divertito: anche se non ero a Sanremo, c’ero comunque grazie alla pubblicità della Fiat che utilizzava la mia canzone ‘Felicità'”.

Carrisi ha inoltre rivelato di aver declinato un invito per partecipare alla serata delle cover: “Mi hanno chiamato per fare i duetti, ma mi sono rifiutato. Non per arroganza, ma perché il mio progetto era un altro”. Il cantante ha comunque elogiato alcune esibizioni della serata: “Il duetto tra Brancale e Amoroso è stato incredibile, di una bravura pazzesca. Puglia docet!”.