Al Grande Fratello, Alfonso Signorini annuncia i due posti rimanenti per la finale, sollevando interrogativi sulle dinamiche del televoto e l’influenza delle fandom

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha proclamato Zeudi Di Palma come terza finalista, chiarendo che restano solo due posti disponibili per la finale. Questa dichiarazione ha acceso le speculazioni su chi potrebbe conquistare gli ultimi posti, con l’attenzione rivolta non solo ai concorrenti, ma anche alle dinamiche del televoto, che quest’anno sembrano essere influenzate in modo significativo dai fan di Miss Italia.





Signorini ha espresso preoccupazione riguardo al potere delle fandom, sottolineando come alcuni concorrenti storici siano stati eliminati in favore di partecipanti più giovani e sostenuti da gruppi di fan molto attivi. “Vengono sbattuti fuori concorrenti storici di un certo livello, poi abbiamo questi ragazzini che hanno il sostegno delle fandom tossiche che fanno e disfano come vogliono loro. Io non sono responsabile di tutte le nefandezze e le schifezze che girano intorno ai fandom e ai social”, ha affermato il conduttore durante un’intervista a Striscia la Notizia.

Le speculazioni su chi potrebbe aggiudicarsi i posti rimanenti per la finale si concentrano su due concorrenti: Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Quest’ultima ha registrato un aumento notevole nel consenso, passando dallo 0% a circa il 40% in soli tre giorni, grazie al supporto della sua fandom. Le “Zelena”, gruppo di fan che sostiene Zeudi, sembrano avere un obiettivo chiaro: portare in finale chi ha sempre supportato la loro Miss.

In questo contesto, i concorrenti MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi potrebbero trovarsi in difficoltà, poiché non sono stati coinvolti attivamente nelle dinamiche di gioco e potrebbero subire le conseguenze di questa situazione. Anche Luca Giglioli, vicino a Lorenzo Spolverato, sembra essere in una posizione complicata, penalizzato dalla predominanza del fandom di Shaila Gatta, noto come “Shailenzo”.

Un’altra coppia di concorrenti che potrebbe essere a rischio è quella formata da Javier Martinez ed Helena Prestes. Nonostante abbiano un buon seguito, sia come singoli che come coppia, la loro fandom non riesce a competere con la forza combinata delle fandom di Zelena e Shailenzo, che potrebbero concentrare le loro energie per portare in finale Shaila e Chiara.

Con Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma già qualificati per la finale, le probabilità che i prossimi finalisti siano Shaila e Chiara sembrano aumentare. Tuttavia, resta da determinare chi sarà il sesto concorrente a raggiungere la finale, destinato a essere eliminato subito dopo, senza entrare tra i veri finalisti. Tra i candidati più probabili ci sono Javier ed Helena, che potrebbero quindi trovarsi a vivere un’esperienza breve ma intensa.