Alba Adriatica, madre trova la figlia di 12 anni morta in casa: disposta l’autopsia





Una tragedia ha scosso la comunità di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 settembre, una bambina di 12 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. A fare la drammatica scoperta è stata la madre, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.





Secondo le prime informazioni, la minore soffriva già di gravi problemi di salute e sarebbe stata colpita da un arresto cardiocircolatorio. Tuttavia, per stabilire con certezza le cause della morte, la Procura di Teramo ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni.

Gli inquirenti stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a chiarire le circostanze del decesso, anche se al momento non emergono ipotesi diverse da quella di una causa naturale legata alle condizioni cliniche pregresse della bambina.

La vicenda richiama alla memoria un altro dramma recente: lo scorso 26 luglio, un’altra bambina di 12 anni è morta in ospedale a Catanzaro dopo un trasferimento ritardato da Soverato, dove era stata portata d’urgenza per un malore avvertito durante una serata alle giostre. In quel caso, secondo le denunce della famiglia, la macchina dei soccorsi si sarebbe inceppata per problemi burocratici, impedendo un tempestivo intervento.

Il nuovo episodio di Alba Adriatica ha lasciato sotto shock la cittadinanza, che si stringe attorno ai familiari in queste ore di dolore. Sarà l’autopsia a fornire risposte definitive sulle cause della morte della giovane.



