Alessandra Amoroso, durante il concerto ad Asti, viene sorpresa dai movimenti della figlia Penelope che porta in grembo, interrompendo l’esibizione per raccontare l’accaduto

Nel corso della tappa astigiana del suo “Fino a Qui – Summer Tour 2025”, Alessandra Amoroso ha vissuto un momento singolare che ha condiviso con il pubblico presente. Durante l’esecuzione del brano “Stupendo fino a qui”, la cantante ha interrotto la performance a causa di un movimento improvviso della figlia che sta aspettando, Penelope. La gravidanza di Amoroso, ormai vicina al termine, non le ha impedito di portare avanti il tour, ma quella sera qualcosa di speciale è accaduto sul palco.





Mentre interpretava il brano, la cantante ha sentito un forte colpo provenire dal grembo. Visibilmente sorpresa, si è fermata e si è rivolta al pubblico per spiegare cosa stava succedendo. “Mia figlia mi ha dato una bella botta e ho perso il filo”, ha dichiarato Alessandra Amoroso, sorridendo e toccandosi la pancia. Il pubblico ha accolto la sua reazione con calore e affetto, dimostrando ancora una volta il legame speciale che la cantante ha con i suoi fan.

Asti è stata solo una delle tappe del tour estivo che sta portando la cantante in giro per l’Italia, nonostante la gravidanza avanzata. Amoroso ha raccontato che, solitamente, non percepisce i movimenti della bambina mentre canta: “Devo svelare quello che succede. Forse è così, ma quando canto non la sento mai. Dalle parti mie si dice che con il mio movimento (mentre canto, ndr) è come se la cullassi”. Tuttavia, quella sera qualcosa è cambiato: “La sera invece fa lei i concerti (nella pancia, ndr). Ora ho messo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta, ho perso il filo per questo motivo due volte”. Con ironia e dolcezza, ha aggiunto: “Mia figlia mi ha dato una bella botta che mi ha… (stravolto, ndr). Speriamo che stia calma lì dentro. È tutto molto meraviglioso”.

Il “Fino a Qui – Summer Tour 2025” rappresenta un momento importante nella carriera di Alessandra Amoroso, che ha deciso di non interrompere gli impegni professionali nonostante l’arrivo imminente della sua prima figlia. La nascita di Penelope è prevista per le prime settimane di settembre, un evento che la cantante attende con grande emozione.

Un altro momento significativo del tour si è verificato durante la tappa di Taormina, quando Amoroso ha dedicato una canzone al suo compagno Valerio Pastore, tecnico del suono e padre della bambina. Mentre interpretava il brano “Io non sarei”, la cantante ha indicato Pastore dal palco e, visibilmente commossa, ha cantato: “Resto qui con te a scrivere un nuovo finale”. La dedica ha emozionato i fan presenti, sottolineando l’importanza di questo nuovo capitolo nella vita personale e professionale dell’artista.

Nonostante le sfide legate alla gravidanza avanzata, Alessandra Amoroso continua a dimostrare grande determinazione e passione per la musica. Il tour estivo sta raccogliendo consensi in tutta Italia, confermando il forte legame tra la cantante e i suoi fan. Ogni tappa si trasforma in un’occasione unica per condividere momenti di gioia e autenticità, come quello vissuto ad Asti.

Con l’arrivo di Penelope ormai alle porte, il pubblico attende con curiosità di vedere come questo nuovo ruolo influenzerà la carriera di Amoroso. Nel frattempo, la cantante continua a regalare emozioni attraverso le sue esibizioni e a condividere frammenti della sua vita personale con chi la segue da anni.

La tappa astigiana del “Fino a Qui – Summer Tour 2025” rimarrà sicuramente nei ricordi dei fan come un momento speciale, in cui musica e vita si sono intrecciate in modo unico. Per Alessandra Amoroso, questo episodio rappresenta un’ulteriore conferma della magia che può accadere sul palco, dove ogni esibizione diventa irripetibile.