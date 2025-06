Alessandra Amoroso, in dolce attesa, ha dato il via al suo tour estivo: il debutto a Termoli con un elegante abito in pizzo trasparente firmato Laneus

La cantante salentina Alessandra Amoroso ha ufficialmente inaugurato il suo tour estivo “Fino A Qui Summer Tour 2025”, una serie di concerti che la porterà in diverse città italiane. La prima tappa si è tenuta a Termoli, presso l’Arena del Mare, dove ha emozionato il pubblico con i suoi più grandi successi. Tuttavia, questa serie di spettacoli ha un significato speciale per l’artista: Alessandra Amoroso è in dolce attesa e la nascita della sua bambina è prevista per la fine dell’estate.





La cantante ha scelto di condividere la gioia della sua gravidanza con i fan attraverso i social media. In un post su Instagram, ha spiegato il motivo per cui alcune date del tour, previste tra agosto e settembre, sono state annullate: “Devo incontrare una personcina speciale”. La piccola si chiamerà Penny, e sia Alessandra che il compagno Valerio Pastore non potrebbero essere più felici per l’arrivo della loro prima figlia.

Per il debutto a Termoli, Alessandra Amoroso ha optato per un look sofisticato e sensuale. La cantante ha indossato un abito lungo in pizzo chantilly nero firmato Laneus, caratterizzato da una scollatura rotonda e un dettaglio a oblò sulla schiena. L’abito, dal valore di 690 euro, è stato abbinato a sandali open toe con cinturini sottili alla caviglia. Questo outfit total black, elegante e trasparente, ha messo in risalto la sua figura radiosa e il pancione.

Durante il concerto di apertura, durato circa un’ora e mezza, Alessandra Amoroso non solo ha eseguito le sue canzoni più amate, ma ha anche parlato al pubblico, ringraziandolo per l’affetto dimostrato negli ultimi mesi. La cantante si è mostrata particolarmente energica e felice, attribuendo forse questa vitalità alla sua dolce attesa.

Prima dell’inizio del tour, l’artista aveva già regalato ai fan una nuova hit estiva realizzata in collaborazione con Serena Brancale, con cui aveva condiviso anche l’esperienza del Festival di Sanremo. Proprio durante quell’occasione, aveva confidato a Serena Brancale di essere incinta: “Lei è stata la prima a sapere che ero incinta, è stata un dono prezioso. Potevo anche non dirlo, però c’è stata una forza dentro di me che mi ha spinto a dirlo a lei. Anche ai miei non l’avevo detto, preferivo aspettare”.