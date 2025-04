Alessandra Amoroso sorprende tutti ad Amici, mostrando il pancione in un abito che lascia senza parole

Oggi, sabato 5 aprile, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che continua a dare spazio ai giovani artisti emergenti. Oltre alle esibizioni dei concorrenti, l’attenzione è rivolta anche alla conduttrice, ai giudici e agli ospiti speciali. Questa settimana, tra gli ospiti, figura Alessandra Amoroso, una “vecchia conoscenza” dello show. La cantante, che vinse il talent nel 2009, è tornata nello studio che l’ha resa famosa per presentare il suo nuovo singolo, intitolato Cose Stupide, e per rivelare al pubblico il suo pancione, mostrando la gravidanza annunciata alcune settimane fa.





Alessandra Amoroso sta vivendo un periodo di grande felicità non solo per i successi professionali, ma anche per la sua imminente maternità. Aspetta la sua prima figlia, la piccola Penny, dal compagno Valerio Pastore, e la gioia di questo momento è palpabile. Non sorprende quindi che Alessandra abbia scelto un palcoscenico così significativo per mostrare per la prima volta il suo pancione. Nella foto promozionale per il lancio di Cose Stupide, indossava un abito in paillettes che nascondeva le forme della gravidanza, ma nello studio di Canale 5 ha finalmente deciso di esaltare le sue rotondità. Questo è stato anche il momento di un dolce incontro con Maria De Filippi, che ha visto Alessandra crescere nel mondo della musica. Le due si sono abbracciate davanti ai riflettori, e Maria, visibilmente emozionata, non ha potuto fare a meno di baciarla sulla fronte in segno di affetto.

Per quanto riguarda il look scelto per l’occasione, Alessandra Amoroso ha optato per uno stile che riflette la sua personalità glamour e dark, senza rinunciare a un tocco di sensualità. Invece di indossare abiti oversize tipici delle donne in gravidanza, ha preferito un tubino aderente che mette in risalto le forme della gravidanza. Il vestito, lungo fino ai piedi e con maniche lunghe, sfoggia un taglio cut-out sul lato del collo, che ha rivelato un tatuaggio sulla spalla. Per completare il suo look, ha scelto sandali neri con un vertiginoso tacco a spillo e una cascata di anelli scintillanti. I capelli erano sciolti e lisci, mentre la manicure rossa e il make-up dai toni naturali hanno esaltato la sua bellezza e il suo raggiante sorriso.

Alessandra Amoroso ha dimostrato di essere in un momento particolarmente luminoso della sua vita, non solo per il successo musicale, ma anche per l’emozione di diventare madre. La sua presenza ad Amici ha richiamato l’attenzione dei fan e dei media, che hanno accolto con entusiasmo la sua rivelazione. La cantante ha saputo combinare il suo talento artistico con un messaggio di gioia e positività, rendendo il suo intervento indimenticabile.

La puntata di oggi di Amici non è stata solo un’occasione per ammirare il talento dei concorrenti, ma anche un momento di celebrazione per Alessandra Amoroso, che ha condiviso con il pubblico la sua gioia per la maternità. La sua carriera, iniziata con una vittoria nel talent show, continua a evolversi, e la gravidanza rappresenta un nuovo capitolo emozionante nella sua vita.