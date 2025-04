Alessandra Mastronardi e l’assenza ai funerali di Antonello Fassari: “Un momento delicato, avevamo un legame intimo”

Alessandra Mastronardi ha recentemente affrontato una serie di commenti negativi sui social media riguardo alla sua assenza ai funerali di Antonello Fassari, attore scomparso a 72 anni, con il quale ha condiviso il set della celebre serie I Cesaroni. L’ultimo saluto a Fassari si è tenuto mercoledì 8 aprile presso la Chiesa degli Artisti di Roma, e ha visto la partecipazione di quasi tutti i membri del cast, ad eccezione di alcuni protagonisti, tra cui Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi.





In risposta alle critiche ricevute, Mastronardi ha scelto di intervenire direttamente tramite un commento su Instagram, esprimendo il suo disappunto per le osservazioni offensive riguardo alla sua assenza. Ha dichiarato: “I vostri commenti offensivi in merito alla mia assenza ad un funerale di una persona a me molto cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, chiedendo addirittura una spiegazione, mi lasciano senza parole.” La sua reazione mette in evidenza la profondità del legame che aveva con Fassari e il rispetto che merita in un momento così difficile.

Mastronardi ha proseguito affermando che il suo rapporto con Antonello e con gli altri membri del cast è di natura intima e personale. Ha aggiunto: “Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte. Trovo di cattivo gusto tutto questo e specialmente spostare l’attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato.” Con queste parole, l’attrice ha invitato gli utenti dei social a mostrare maggiore sensibilità e rispetto nei confronti delle scelte personali degli altri.

Durante la cerimonia funebre, il cast de I Cesaroni ha voluto rendere omaggio a Fassari. Tra i partecipanti c’erano volti noti come Claudio Amendola, Max Tortora, Ludovico Fremont e Angelica Cinquantini. Amendola, che ha recitato accanto a Fassari, ha condiviso il suo dolore per la perdita, commentando: “È molto difficile e complicato per tutti noi perché, ironia della sorte, o maledizione, stiamo facendo I Cesaroni e quindi la concomitanza è veramente terribile.” Ha continuato esprimendo la sua speranza di ritrovare il sorriso, dicendo: “Da una parte mi fa sorridere perché Antonello ci avrebbe sorriso. Sto aspettando il momento in cui quel sorriso mi tornerà perché so che lui sta ridendo in questo momento.”

La partecipazione del cast ai funerali ha rappresentato un momento di grande emozione, non solo per la perdita di un collega, ma anche per il legame che univa tutti i membri del cast. La presenza di quasi tutti i protagonisti ha dimostrato quanto fosse importante Fassari per il gruppo, e il suo ricordo continuerà a vivere attraverso le esperienze condivise sul set.

Le parole di Alessandra Mastronardi e le testimonianze dei suoi colleghi rivelano un aspetto fondamentale del mondo dello spettacolo: la necessità di rispetto e comprensione, specialmente in momenti di lutto. La sua reazione ai commenti negativi sottolinea quanto sia importante per le persone pubbliche mantenere la propria privacy e il proprio dolore lontano da giudizi esterni.

Il messaggio di Mastronardi è chiaro: la vita di ogni individuo, compresi i rapporti interpersonali e le scelte personali, meritano rispetto, specialmente in circostanze così delicate. La comunità dei fan e i follower dovrebbero riflettere su come le loro parole possano influenzare gli altri, e l’importanza di sostenere piuttosto che criticare.