Alessandro Florenzi, ex calciatore della Roma e del Milan, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a 34 anni, chiudendo una carriera ricca di successi.





La carriera di Alessandro Florenzi, uno dei volti più rappresentativi del calcio italiano degli ultimi anni, si è ufficialmente conclusa. A 34 anni, il giocatore romano ha deciso di dire addio al calcio giocato, appendendo gli scarpini al chiodo dopo una lunga e significativa esperienza nel mondo dello sport. L’annuncio è arrivato tramite un video pubblicato sui suoi profili social, girato in un campetto di Roma dedicato a Francesco Valdiserri, giovane tragicamente scomparso a soli 18 anni.





Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Florenzi ha iniziato la sua carriera calcistica come capitano della Primavera, per poi approdare in prima squadra. Con la maglia giallorossa ha collezionato oltre 200 presenze, diventando un punto di riferimento per i tifosi e per il club stesso. Dopo una lunga militanza nella capitale, ha intrapreso due avventure all’estero: prima al Valencia, in Spagna, e successivamente al Paris Saint-Germain, in Francia. Queste esperienze hanno arricchito il suo bagaglio tecnico e umano, preparandolo per l’ultima fase della sua carriera.

Nel 2021, Florenzi ha vissuto uno dei momenti più alti della sua vita calcistica, contribuendo alla storica vittoria dell’Italia a EURO 2020. In quell’occasione, la squadra azzurra ha regalato emozioni indimenticabili ai tifosi italiani, e il ruolo di Florenzi è stato fondamentale sia dentro che fuori dal campo.

Negli ultimi quattro anni, il giocatore romano ha vestito la maglia del Milan, con cui ha raggiunto un altro traguardo importante: la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021-2022. Tuttavia, l’esperienza rossonera è stata segnata anche da alcuni problemi fisici, tra cui un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a lunghe pause e ha influenzato il suo rendimento. Nonostante le difficoltà, Florenzi ha sempre dimostrato grande professionalità e dedizione, guadagnandosi il rispetto di compagni e tifosi.

Il 30 giugno scorso è arrivata la separazione ufficiale dal Milan, e nonostante diverse offerte ricevute dall’estero, il calciatore ha scelto di chiudere questa importante parentesi della sua vita. Nel suo messaggio di addio, Florenzi ha espresso gratitudine verso tutte le persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso: dai tifosi ai compagni di squadra, dagli allenatori ai membri dello staff tecnico.

Nel video pubblicato sui social, il calciatore ha detto: “Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio. Grazie di tutto, amico mio. Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato.”

Ha poi aggiunto: “Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore. Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica.”



