Alessia Marcuzzi giunge all’Ariston e saluta tutti, da Carlo Conti agli spettatori in platea

L’arrivo di Alessia Marcuzzi sul palco del Festival ha scatenato reazioni contrastanti: tra abbracci spontanei e commenti sui social, ecco cosa è successo.





L’ultima serata del Festival ha visto l’ingresso di una delle conduttrici più amate della televisione italiana, Alessia Marcuzzi. Con il suo stile energico e spontaneo, Alessia ha subito catturato l’attenzione del pubblico, ma non senza suscitare opinioni divergenti.

“Sono molto felice di essere qui, contenta che tu mi abbia invitato”, ha dichiarato la Marcuzzi appena salita sul palco. Ma non si è fermata alle parole: ha espresso la sua gioia con un gesto che la contraddistingue, cercando un contatto fisico. Prima ha abbracciato il conduttore, poi si è rivolta al pubblico dicendo: “Devo averlo anche con qualcuno del pubblico“. E così, con la sua solita disinvoltura, si è lanciata verso Mara Venier, regalando un abbraccio caloroso anche a lei.

Non contenta, Alessia ha deciso di coinvolgere una persona sconosciuta tra gli spettatori, abbracciandola con entusiasmo. Questo gesto, che per alcuni è stato percepito come un momento di spontaneità e calore umano, per altri è risultato forse un po’ forzato o fuori luogo.

Sui social, in particolare su X (ex Twitter), sono piovuti commenti di ogni tipo. La piattaforma è stata invasa da tweet che hanno evidenziato una certa divisione tra chi ha apprezzato la leggerezza e la simpatia dell’episodio e chi, invece, lo ha trovato poco adatto al contesto.

Nonostante le critiche, è innegabile che Alessia Marcuzzi abbia portato un tocco di vivacità al Festival. La sua capacità di fare spettacolo e di coinvolgere il pubblico rimane uno dei suoi tratti distintivi.