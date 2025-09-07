Alessia Orro incontenibile dopo il trionfo Mondiale: “Posso dirlo? Ma sì, chissenefrega”





L’Italia del volley femminile è tornata finalmente sul tetto del mondo, roba che aspettavamo da 23 anni, da quell’impresa pazzesca in Germania. Stavolta a Bangkok le ragazze di Velasco hanno steso la Turchia in una finale da infarto, chiusa al tie-break, roba da far venire i capelli bianchi pure ai più tranquilli. Alla fine, delirio totale: le azzurre impazzite di gioia, abbracci, urla, lacrime… uno spettacolo.





Alessia Orro, oh, MVP del torneo mica per caso, si è presentata ai microfoni di Rai Uno subito dopo la premiazione, ancora tutta adrenalina. Era proprio su di giri, manco a dirlo, come tutta la squadra, solo che lei ci ha messo quel pizzico di entusiasmo in più… tipo che in diretta le scappa:

“L’abbiamo portata a casa, non importava come, ma l’abbiamo fatto, ed è questa la cosa più bella. Eravamo stanche, forse anche un po’ sfasate, ma chiudere così dopo 36 vittorie di fila è una favola”.

E poi il giornalista le chiede se si fosse resa conto di quello che avevano combinato. Lei? Zero filtri: “Ca**o che bomba! Posso dire ca**o? Ma sì, chissenefrega!”. Momento surreale: il giornalista basito, ma tutti a ridere, clima leggero e una soddisfazione che si tagliava col coltello. Insomma, una roba gigantesca per il volley e lo sport italiano in generale.

– Siete nella storia dello sport italiano

– Cazzo che bomba. Posso dire cazzo? 😂#italvolley #italiaturchia pic.twitter.com/4kJRIT9Yk0 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 7, 2025



Dopo il piccolo imbarazzo per la parolaccia, Orro resta comunque carichissima: “Sono orgogliosa di queste ragazze, abbiamo portato a casa quello che sognavamo da anni e ci siamo pure prese la rivincita sull’Europeo contro la Turchia”. Poi, sul tie-break: “Il quinto set era un casino, tutto in equilibrio, poi abbiamo tirato fuori la grinta e ci siamo inventate una rimonta da paura. Siamo state pazzesche”.

Egonu pure, ancora incredula dopo la vittoria, quasi non ci crede: “Non ci posso ancora credere, sono orgogliosa della squadra. È un momento che non scorderò mai, anche perché sarà l’ultima volta in campo con alcune compagne, il mio cuore è pieno”. E chiude con la frase più vera di tutte: “Adesso vado a dormire perché sono venti giorni che non chiudo occhio”. E chi glielo può dare torto?



