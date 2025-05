Alessia Pecchia in lacrime ad Amici: nessuna borsa di studio, come era successo a Mattia Zenzola

Alessia Pecchia, talento del latino-americano, lascia Amici tra le lacrime ma trova il suo riscatto: sarà tra i professionisti del talent nella prossima stagione.





La finale di Amici 24 ha regalato emozioni fortissime, soprattutto per Alessia Pecchia, ballerina di latino-americano e due volte campionessa mondiale, che ha vissuto una serata intensa e ricca di colpi di scena. Subito dopo la sua eliminazione, Alessia non ha trattenuto le lacrime: la paura di non ricevere alcuna borsa di studio o proposta di lavoro, come spesso accade per chi si dedica al latino, l’ha travolta davanti alle telecamere e al pubblico in studio.

Maria De Filippi, conduttrice storica del programma, ha spiegato in diretta il motivo di tanta emozione: “Sono due giorni che piange perché il latino-americano non ha le stesse possibilità del modern e del classico, per cui pensa che non riceverà alcuna borsa di studio.” E così è stato: per Alessia nessuna offerta da compagnie esterne, un destino che aveva già colpito anche Mattia Zenzola nelle precedenti edizioni del talent.

Nonostante il grande talento, la ballerina si è scontrata con i limiti di una disciplina che, in Italia, offre meno sbocchi lavorativi rispetto ad altre forme di danza. Ma proprio quando tutto sembrava perduto, è arrivato un riconoscimento speciale: Roberto Bolle ha invitato Alessia come ospite d’onore alla serata finale di On Dance a Milano, un’opportunità che in passato era stata offerta anche a Zenzola.

Il vero colpo di scena, però, è arrivato da Maria De Filippi, che durante la finale ha proposto ad Alessia di restare nel programma come professionista di Amici 25. Un sogno che si realizza per la giovane artista, che ha accettato con entusiasmo e commozione, pronta a iniziare una nuova avventura nella scuola che l’ha fatta crescere e conoscere dal grande pubblico.

Alessia Pecchia non solo ha dimostrato il suo valore sul palco, ma ha anche conquistato il cuore di chi l’ha seguita per mesi, diventando un esempio di determinazione e resilienza. La sua storia è la prova che, anche quando le porte sembrano chiudersi, il talento e la passione possono aprire nuove strade verso il successo.