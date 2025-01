Alessio Boni diventa papà per la terza volta a 58 anni: “È un maschietto, volevamo una femminuccia ma siamo felici lo stesso”

Alessio Boni si sta preparando a diventare padre per la terza volta. L’attore di cinquantotto anni e sua moglie Nina Verdelli stanno aspettando un bambino, un maschio, che nascerà a febbraio. La coppia già ha due figli, Lorenzo e Riccardo, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Dopo tre anni dal secondo figlio, Boni e Verdelli si preparano a dare il benvenuto con piacere ad un altro membro della famiglia.





In un’intervista al settimanale Diva e Donna, Alessio Boni ha manifestato la propria gioia per la paternità: “Io la paternità l’ho sempre voluta, ma solo con la persona giusta, e sono felicissimo di avere i nostri ‘tre moschettieri’!”, disse l’attore, aggiungendo che diventare padre a cinquantatrè anni gli ha fatto uno star bene immenso, anche se non si dorme più.

Parlando dei suoi due figli, confessò: “Con Lorenzo e Riccardo ho scoperto cos’è l’infinito, l’immortalità. Perché tu puoi anche andartene, ma loro rimangono. Passi il testimone” Diva e Donna. Alla domanda se avrebbe voluto una femmina, Boni rispose: “Abbiamo provato, ma se non arriva va bene lo stesso. Sarebbe diventato difficile” Diva e Donna.

Alessio Boni vive un momento di grandissima felicità sia personalmente che professionalmente. Oltretutto di attendere il suo terzo figlio, l’attore si prepara ad esordire su Rai1 con la miniserie evento Leopardi – Il poeta dell’infinito, dove interpreterà Monaldo Leopardi, padre autoritario di Giacomo.

Durante le riprese, Boni si è informato sul personaggio e ha capito quanto dovrebbe essere tenace Leopardi, cresciuto in una famiglia dura, per vincere la libertà, l’amore, l’amicizia e come ciò abbia forgiato il suo carattere. “Senza le difficoltà e la ribellione che lo spinsero a fuggire dall’ambiente familiare opprimente, e senza quel padre che lo costringeva a leggere e studiare tanto, Leopardi non sarebbe diventato ciò che conosciamo oggi” Diva e Donna. Com’è padre, Boni si descrive come una persona molto diversa dal personaggio interpretato in miniserie. “Io credo profondamente nella libertà, ma una libertà grande, seria, vero. Voglio che i miei figli studino, gli impongo di conoscere, di imparare. Dopo, fanno come vogliono, ma devono studiare.

La conoscenza apre la mente” Diva e Donna, ha concluso Boni precisando quale sia l’educazione per i suoi figli indirizzata da lui per il loro crescimento con una visione più ampia del mondo.