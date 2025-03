Alfonso D’Apice interviene dopo la diretta del Grande Fratello, esprimendo la sua indignazione per le offese rivolte a Chiara Cainelli

Durante la recente puntata del Grande Fratello, andata in onda sotto la conduzione di Alfonso Signorini, si è verificato un acceso confronto tra i partecipanti, che ha coinvolto anche Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. La tensione è aumentata quando D’Apice ha chiesto di parlare con Lorenzo Spolverato, il quale negli ultimi giorni ha mostrato un’interazione molto affettuosa con la sua fidanzata, Chiara, all’interno della casa.





In trasmissione, i due hanno dichiarato di avere una forte amicizia, ma hanno ribadito che non vi è nulla di più. Tuttavia, un video mostrato durante la diretta ha destato il malcontento di D’Apice, in quanto ritraeva Lorenzo e Chiara mentre giocavano in modo molto intimo in bagno. Questo momento ha sollevato preoccupazioni e ha portato Alfonso a difendere la sua compagna dagli attacchi di Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, le quali l’hanno etichettata come una “sgallettata” e una “profumiera”. Queste parole hanno profondamente ferito Chiara, facendola scoppiare in lacrime.

Sebbene la discussione sembrasse essersi conclusa durante la puntata, Alfonso D’Apice ha sentito il bisogno di esprimere il suo disappunto anche sui social media, pubblicando un lungo sfogo nel cuore della notte. “Stasera sono molto arrabbiato – ha scritto –. Mi rivolgo a tutti voi che avete ascoltato le bruttissime parole usate da una donna come Jessica nei confronti di Chiara, fatte passare in sordina come se fosse una cosa normale”. Ha proseguito ponendo una domanda retorica: “Facciamo finta che le stesse identiche parole che ha usato Jessica le avessi usate io, ora di cosa staremmo parlando? Su quanti giornali si sarebbe già gridato allo scandalo? Le parole hanno un peso in base a chi le dice? O in base a quanto vi sta simpatica o antipatica una persona?”.

Durante la diretta, Alfonso aveva anche ammonito Jessica, dicendo: “Non devi rispondere a me ma a Dio per le cattiverie che stai dicendo”, una frase che ha suscitato scalpore tra i presenti. Signorini, a sua volta, ha richiamato l’attenzione sul fatto che si tratta pur sempre di un gioco, ma D’Apice non ha gradito il rimprovero, scrivendo: “E poi si ha da dire sulla mia risposta… questa sarebbe una frase grave? Mentre dare della poco di buono a una ragazza cos’è? Chiedo. Vi invito a riflettere”.

In un ulteriore chiarimento, Alfonso ha voluto esprimere la sua posizione: “Nella mia vita ho sempre difeso le persone che amo e questo tante volte mi ha portato a momenti negativi. Mi sono interrogato tanto su questo mio lato all’interno della casa e, una volta uscito, ho continuato a farlo”. Ha anche affermato di non essere pentito della sua reazione, spiegando: “Tutti viviamo per qualcosa. Beh, uno dei motivi per cui vivo io è per proteggere le persone che amo. E l’ho sempre fatto d’istinto. Ora, invece, lo faccio per scelta e, anche se potrebbe portarmi danni o a stare male nella mia vita, ne sono consapevole e lo accetto volentieri”.

Alfonso D’Apice ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza di mettere il bene delle persone amate davanti al proprio, senza temere il giudizio altrui. “Non giudico chi fa il contrario, fa benissimo! Ma non giudicate me e non chiedetemi di cambiare. Sono questo e sono felicissimo di esserlo”, ha dichiarato, esprimendo la sua determinazione a difendere Chiara e a non lasciare che le ingiurie passino inosservate.