Alfonso D’Apice interviene dopo la diretta del Grande Fratello, esprimendo la sua rabbia per le parole di Jessica nei confronti di Chiara Cainelli

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso D’Apice ha sentito la necessità di intervenire dopo una serie di eventi che hanno coinvolto Chiara Cainelli. La diretta, condotta da Alfonso Signorini, è stata segnata da un momento di grande tensione tra lo studio e la casa, in particolare a causa delle interazioni tra Lorenzo Spolverato e Chiara. Alfonso D’Apice, noto per il suo carattere protettivo, ha chiesto la parola per discutere la situazione, in quanto Lorenzo ha trascorso molto tempo vicino alla sua fidanzata.





Nonostante i due concorrenti abbiano dichiarato di avere solo un’amicizia, un video mostrato durante la puntata ha suscitato preoccupazioni. In questo filmato, Lorenzo e Chiara si comportano in modo molto affettuoso all’interno del bagno, un atteggiamento che non è piaciuto a D’Apice. Inoltre, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti hanno attaccato Chiara, definendola “sgallettata” e “profumiera”, affermazioni che hanno profondamente ferito la giovane, facendola scoppiare in lacrime.

Sebbene la polemica sembrasse essersi placata durante la trasmissione, nel cuore della notte, Alfonso D’Apice ha pubblicato un post sui social, esprimendo la sua frustrazione. In un lungo sfogo, ha scritto: “Stasera sono molto arrabbiato. Mi rivolgo a tutti voi che avete ascoltato le bruttissime parole usate da una donna come Jessica nei confronti di Chiara, fatte passare in sordina come se fosse una cosa normale.” Ha poi posto una domanda provocatoria: “Facciamo finta che le stesse identiche parole che ha usato Jessica le avessi usate io, ora di cosa staremmo parlando?”

Alfonso ha continuato il suo intervento, sottolineando l’ipocrisia che percepiva nelle reazioni del pubblico: “Le parole hanno un peso in base a chi le dice? O in base a quanto vi sta simpatica o antipatica una persona?” Questo intervento ha scatenato un dibattito tra i telespettatori, molti dei quali hanno sostenuto la posizione di D’Apice.

Durante la puntata, Alfonso D’Apice aveva anche ammonito Jessica con le parole: “Non devi rispondere a me ma a Dio per le cattiverie che stai dicendo.” Questa affermazione ha suscitato scalpore, tanto da essere richiamato da Signorini, il quale ha ricordato a tutti che si tratta pur sempre di un gioco. Nonostante ciò, D’Apice ha mostrato di non gradire il rimprovero e ha scritto: “E poi si ha da dire sulla mia risposta… questa sarebbe una frase grave? Mentre dare della poco di buono a una ragazza cos’è? Chiedo.”

Alfonso ha chiarito ulteriormente la sua posizione, affermando: “Nella mia vita ho sempre difeso le persone che amo e questo tante volte mi ha portato a momenti negativi.” Ha riflettuto sul suo comportamento all’interno della casa, rivelando che, una volta uscito, ha continuato a interrogarsi su questo suo lato. Ha espresso la sua determinazione a proteggere chi ama, dicendo: “Tutti viviamo per qualcosa. Beh, uno dei motivi per cui vivo io è per proteggere le persone che amo.”