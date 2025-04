Alfonso è assente: Chiara si aggiudica il terzo posto al Grande Fratello e vive un momento di profondo choc. Le sue lacrime raccontano tutto dopo l’uscita.

Lunedì 31 marzo 2025, Canale 5 ha trasmesso la tanto attesa finale del Grande Fratello, dopo quasi sette mesi di programmazione. La serata ha riservato numerosi colpi di scena, tra cui l’inaspettato addio di Shaila a Lorenzo e la rivelazione del vincitore. Contro ogni previsione, la vittoria è andata a Jessica Morlacchi, che ha superato le aspettative della vigilia.





In classifica, Helena Prestes ha occupato il secondo posto, seguita da Chiara Cainelli al terzo, Lorenzo Spolverato al quarto e Zeudi Di Palma al quinto. Mariavittoria Minghetti, invece, si è classificata sesta, non riuscendo a superare il primo televoto. Prima della proclamazione finale, Alfonso Signorini ha chiesto a Jessica di sfidare o Chiara o Helena. La modella ha scelto di confrontarsi con Helena, mentre Chiara, battuta nella sfida, è tornata in studio.

Un momento particolarmente toccante si è verificato quando Chiara ha riabbracciato il padre, Gianni, che l’ha visitata in un incontro inaspettato. Questo riavvicinamento, avvenuto solo di recente, ha generato un abbraccio emozionante tra padre e figlia, commuovendo anche il conduttore durante la diretta. Tornando alla classifica, Chiara ha conquistato la medaglia di bronzo, un risultato che ha sorpreso anche lei, considerando che era entrata nella casa quasi per ultima.

Appena rientrata in studio, Chiara ha dichiarato a Signorini: “Non mi sarei mai aspettata di arrivare terza. Se avessi battuto anche Jessica, sarei stata Terminator,” commentando con un sorriso il suo trionfo inaspettato.

Durante il corso del programma, Chiara si era “fidanzata” con Alfonso D’Apice, il quale non era presente quando lei è rientrata in studio. Tuttavia, in un momento romantico, Alfonso è entrato da dietro le quinte, regalando al pubblico una scena di grande tenerezza. Abbracciando e baciando Chiara, le ha promesso: “Proteggerò questo rapporto,” suscitando emozione tra i presenti.

La finale del Grande Fratello ha quindi messo in luce non solo le dinamiche di competizione tra i concorrenti, ma anche le relazioni personali che si sono sviluppate all’interno della casa. La vittoria di Jessica Morlacchi è stata accolta con entusiasmo, mentre le emozioni di Chiara e il supporto del suo fidanzato hanno aggiunto un ulteriore strato di intensità alla serata.

In conclusione, la finale ha rappresentato un mix di emozioni, sorprese e momenti commoventi, dimostrando ancora una volta come il Grande Fratello riesca a coinvolgere il pubblico con storie di vita reale e relazioni autentiche. La serata ha lasciato un segno indelebile, sia nei cuori dei concorrenti che in quelli degli spettatori.