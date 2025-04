Alfonso Signorini lascia la conduzione del Grande Fratello: “Ho bisogno di una pausa, devo ritrovare me stesso”

Si è conclusa da pochi giorni l’edizione 2025 del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore Alfonso Signorini ha parlato del suo futuro alla guida del reality, lasciando intendere che potrebbe prendersi una pausa. Inoltre, ha rivelato chi era la concorrente che più lo ha colpito durante questa edizione e ha espresso alcune considerazioni sulla vincitrice.





Alfonso Signorini ha dichiarato che non è sicuro di tornare al timone del programma nella prossima edizione. “Il fatto che non ho dato il mio appuntamento a settembre? No, non è certo stata una dimenticanza o una mia svista”, ha spiegato il conduttore, aggiungendo che sente il bisogno di fermarsi per un po’. “Adesso sento di dover prendere una pausa. Non so ancora quando, quanto durerà o chi sarà coinvolto nel prossimo Grande Fratello. Per ora voglio fermarmi e ritrovare me stesso”, ha affermato. Durante l’ultima puntata del reality, Signorini aveva ringraziato le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, definendo questa edizione come una lunga maratona ricca di momenti memorabili.

Nel corso dell’intervista, Signorini ha anche svelato chi fosse la sua concorrente preferita. Nonostante la vittoria sia andata a Jessica Morlacchi, il conduttore ha ammesso di aver tifato per Mariavittoria Minghetti, classificatasi al sesto posto. “Mariavittoria è simile a me. Lei è un po’ folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si resetta. Mi piacevano il suo modo di fare e la sua personalità”, ha confessato.

Parlando della vincitrice, Jessica Morlacchi, il conduttore ha descritto il suo successo come quello di una persona semplice e autentica. “Nella sua semplicità, è la vincitrice della porta accanto, insicura, un po’ malinconica, che cerca l’anima gemella. In fondo è un po’ come chi ancora crede nell’amore e nel sogno”, ha spiegato. Tuttavia, Signorini ha riconosciuto che Helena Prestes è stata una delle figure centrali del programma. “È chiaro che Helena è stata la protagonista indiscussa del programma, ma lei il suo ‘GF’ l’ha vinto trovando l’amore con Javier”, ha aggiunto.

L’annuncio di una possibile pausa da parte di Signorini arriva dopo un’edizione particolarmente intensa del Grande Fratello, che ha visto alternarsi momenti di grande emozione e dinamiche complesse tra i concorrenti. Il conduttore, che negli anni è diventato uno dei volti più rappresentativi del reality, sembra intenzionato a prendersi del tempo per sé, senza però escludere un eventuale ritorno in futuro. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su chi potrebbe sostituirlo alla guida del programma, qualora decidesse di non partecipare alla prossima edizione.

Il Grande Fratello 2025 ha segnato un’altra tappa importante nella storia del reality, con una vincitrice che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua autenticità e la sua capacità di rappresentare le emozioni di tutti i giorni. Allo stesso tempo, la figura di Helena Prestes, con il suo carattere forte e il legame con Javier, ha dato vita a una delle storie più seguite e commentate dal pubblico.

Resta da vedere se Alfonso Signorini deciderà di tornare a settembre o se questa pausa rappresenterà un momento di riflessione più lungo. Nel frattempo, il conduttore si è congedato dai telespettatori con un messaggio che lascia aperte tutte le possibilità per il futuro.