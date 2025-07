Alla serata di Pezzali, la coppia dei Coldplay si sarebbe salvata: “Fate attenzione a chi baciate nel prossimo pezzo”

Al recente concerto di Max Pezzali all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, un accorgimento particolare ha catturato l’attenzione del pubblico. Prima che la KissCam entrasse in azione durante l’esecuzione di “Come mai”, è stato mostrato un messaggio sul maxischermo che invitava gli spettatori a fare attenzione ai baci scambiati durante la performance. Questo avviso, che recitava “State attenti a chi baciate durante il prossimo brano. Potreste essere ripresi”, è stato pensato per garantire la privacy delle coppie presenti e per evitare situazioni spiacevoli come quella verificatasi pochi giorni prima al concerto dei Coldplay.





L’iniziativa di Max Pezzali arriva sulla scia del caso virale che ha coinvolto Andy Byron e Kristin Cabot durante un concerto dei Coldplay a Boston. La coppia, composta rispettivamente dal CEO e dalla responsabile delle Risorse Umane dell’azienda Astronomer, è stata inquadrata dalle telecamere durante una “jumbotron song”, momento in cui il frontman Chris Martin improvvisa versi basandosi sulle immagini trasmesse sui maxischermi. In quel frangente, i due sono stati ripresi mentre si abbracciavano, un gesto interpretato come compromettente, dato che entrambi risultano sposati con altre persone. Il video dell’abbraccio è diventato rapidamente virale sui social, attirando l’attenzione del pubblico e delle loro rispettive famiglie.

Al concerto di Imola, invece, il cantante italiano ha deciso di prevenire situazioni simili con un semplice avviso che ha permesso alle coppie di scegliere consapevolmente se mostrarsi o meno davanti alle telecamere. La KissCam è una tradizione popolare in molti eventi musicali e sportivi, ma può rivelarsi problematica per chi desidera mantenere riservati i propri gesti affettuosi. La scelta di Max Pezzali si è dimostrata efficace nel garantire un’atmosfera serena per gli 85 mila spettatori presenti, evitando episodi di disagio o controversie.

Il caso di Andy Byron e Kristin Cabot, invece, ha avuto conseguenze significative. Dopo la diffusione del video, l’azienda Astronomer ha deciso di mettere in congedo il proprio CEO, Byron, mentre la responsabile delle Risorse Umane, Cabot, è stata al centro di numerose discussioni online. Nonostante le telecamere al concerto dei Coldplay fossero state annunciate dallo stesso Chris Martin, la coppia non è riuscita a evitare l’imbarazzo pubblico. In occasione di un concerto successivo, il cantante ha adottato un approccio più prudente, chiedendo direttamente alla coppia inquadrata se fosse legittima prima di continuare con la performance. In quel caso, la risposta è stata positiva.

Il mega evento di Max Pezzali a Imola è stato un successo sotto ogni punto di vista. Con circa 85 mila persone presenti, il concerto si è classificato tra i dieci più visti del 2024, dimostrando l’affetto e la fedeltà del pubblico verso l’ex frontman degli 883. La decisione di inserire un avviso preventivo per la KissCam rappresenta un esempio di attenzione verso i fan e una lezione appresa dai recenti eventi internazionali.

La vicenda di Andy Byron e Kristin Cabot ha sollevato interrogativi sulla gestione della privacy nei grandi eventi pubblici. Sebbene momenti come la KissCam siano spesso accolti con entusiasmo dal pubblico, essi possono trasformarsi in fonti di disagio per alcune persone. L’approccio adottato da Max Pezzali potrebbe diventare uno standard per altri artisti e organizzatori di eventi, mostrando come piccoli accorgimenti possano fare la differenza nella tutela della sensibilità individuale.

In conclusione, mentre il concerto dei Coldplay a Boston ha lasciato spazio a polemiche e controversie, quello di Max Pezzali a Imola ha saputo gestire con intelligenza una situazione potenzialmente delicata. L’avviso sul maxischermo ha permesso al pubblico di vivere l’esperienza musicale senza preoccupazioni, dimostrando che una semplice misura preventiva può avere un impatto positivo significativo.