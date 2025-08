Chris Raschke perde la vita a 450 km/h: il drammatico video del tentativo di record

La ricerca dei limiti estremi della velocità terrestre ha portato a una tragedia nelle Bonneville Salt Flats, nello Utah, dove il pilota americano Chris Raschke, di origini tedesche, ha perso la vita. Il sessantenne stava cercando di superare il record di velocità per veicoli con motore a pistoni, già detenuto da lui stesso, quando il suo veicolo, lo “Speed Demon III”, ha perso il controllo a oltre 450 km/h. L’incidente è avvenuto durante l’evento “SpeedWeek”, organizzato dalla Southern California Timing Association.

Chris Raschke, un veterano con oltre quarant’anni di esperienza negli sport motoristici, era già famoso per aver raggiunto la velocità di 739,87 km/h lo scorso anno, stabilendo il primato mondiale per veicoli a ruote motrici con motore a pistoni. Tuttavia, il record assoluto di velocità terrestre appartiene ancora al britannico Andy Green, che nel 1997 ha raggiunto 1 227,985 km/h su un veicolo a propulsione a reazione.

American racer #ChrisRaschke died at a speed of over 450 km/h on the #BonnevilleSaltFlats salt flats.

The 60-year-old racer was attempting to set a speed record, reaching 457 km/h, after which he lost control of his land speed vehicle, traveling approximately 3.6 km. Medical… pic.twitter.com/u0nRbCPoNO

