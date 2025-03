Amanda Lecciso ha rivelato dettagli sul suo rapporto con Iago, ex concorrente del Grande Fratello, chiarendo la natura della loro amicizia

Amanda Lecciso, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente condiviso importanti dettagli riguardo al suo legame con Iago, un altro ex partecipante del reality show. Durante il loro percorso nella casa più famosa d’Italia, i due hanno sviluppato un buon rapporto, ma molti si chiedono come si stia evolvendo la loro relazione ora che sono tornati alla vita di tutti i giorni. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Amanda ha finalmente rotto il silenzio, chiarendo alcuni aspetti del loro legame.





All’inizio della sua intervista, Amanda ha riflettuto su quanto vissuto all’interno della casa, non limitandosi a parlare solo di Iago. “Pensavate che avrei trovato qualcosa di sentimentale all’interno della casa? Anch’io ci pensavo, però quando si crea quel tipo di intimità tra le persone, quasi di fratellanza, non c’è spazio per altro”, ha spiegato. Secondo Amanda, l’intimità e la confidenza che si sviluppano in un contesto come quello del Grande Fratello possono ridurre il senso di mistero che spesso accompagna le relazioni sentimentali.

Dopo essere uscita dal reality, Amanda ha iniziato a rivedere i momenti trascorsi con Iago e ha commentato: “Quando sono uscita ho iniziato a vedere tutti questi video carini con Iago, quando l’ho incontrato gli ho detto: ‘Ma quasi ci credo che io e te…’”. Le sue parole suggeriscono una certa affezione nei confronti di Iago, che ha descritto come una persona “intelligente, tenera e sensibile”. Amanda ha anche lodato le buone maniere dell’attore spagnolo, sottolineando come si sia sempre comportato da “vero signore”, dedicandosi a lei con gesti di cortesia, come versarle l’acqua e offrirle supporto.

Nonostante l’affetto reciproco, Amanda ha chiarito che non c’è stata una transizione verso una relazione romantica. “Amanda e Iago si vogliono veramente molto bene, anche se non c’è stato il salto di qualità con la nascita di una relazione sentimentale”, ha aggiunto. Tuttavia, molti fan sembrano sperare che in futuro possa svilupparsi qualcosa di più tra i due, evidenziando che le basi di una connessione profonda sono già presenti.

Nel corso dell’intervista, Amanda ha anche menzionato Javier, un altro concorrente del Grande Fratello, con cui ha interagito dopo l’uscita di Iago. Ha scherzato dicendo: “Uscito lui, a Javier ho detto: ‘Ora mi devi accudire’”, mostrando così il suo spirito giocoso e la volontà di mantenere legami con gli altri concorrenti.

La confessione di Amanda Lecciso ha suscitato un notevole interesse tra i fan del programma, che continuano a seguire con attenzione le evoluzioni delle relazioni tra i partecipanti. La sua capacità di esprimere sentimenti e riflessioni sulla propria esperienza all’interno della casa ha colpito il pubblico, alimentando ulteriormente le speculazioni su possibili sviluppi futuri con Iago.